България постигна втора победа на европейската квалификация за жени под 18 г.

България постигна втора победа в европейската квалификация по волейбол за жени под 18 години. Българките надиграха Черна гора с 3:1 гейма в зала „Христо Ботев“. Двубоят беше доста по-труден в сравнение с първия срещу Косово. Дори се наложи младите състезателки да покажат характер, за да оцелеят в третата част.

С две поредни победи България излиза в последния си мач от груповата фаза на балканските квалификации за евроволей в Латвия и Литва. „Лъвиците“ се изправят срещу Гърция тази вечер, а мача може да се гледа на живо в YouTube.