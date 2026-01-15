Иран е в разгара на третата седмица от антиправителствените протести

Евакуирани посолства, призиви на редица държави гражданите им да напуснат страната и продължаващо информационно затъмнение. Такава е ситуацията в Иран в разгара на третата седмица от началото на протестите.

Иран временно затвори въздушното си пространство, разрешавайки само полети от и до страната. Това решение идва, след като САЩ и Великобритания изтеглиха част от персонала си от военни бази в Близкия изток. Причината – заплаха на Техеран, че ще отвърне със сила на евентуални американски удари.

Базирана в Осло правозащитна организация твърди, че жертвите на протестите са над 3000, а арестуваните са поне 10 000. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че властите нямат никакво намерение да екзекутират протестиращи.

Доналд Тръмп също коментира, че достоверен източник го е информирал, че ситуацията в Иран се нормализира и насилието над протестиращите е спряло.