Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)

Президентът Румен Радев ще връчи утре в 10.00 ч. третия и последен мандат на "Алианс за права и свободи". БНТ ще излъчи процедурата на живо. Партията на Ахмед Доган ще има възможност или да направи опит да посочи кандидат за министър-председател, или да върне мандата нереализиран.

Първите два мандата получиха ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Те ги върнаха веднага - неизпълнени.

От АПС заявиха, че групата ще реши какви да са следващите им стъпки. На този фон заваляха и политически коментари за избора на президента.

Президентът реши: връчва третия мандат на АПС. От формацията на Доган му благодариха.

Хайри Садъков, АПС: "Приемаме връчването на третия мандат на нашата парламентарна група като чувствителна оценка на нашите последователни усилия в рамките на 51-вото Народно събрание за отстояване на принципите на демокрацията, на държавността, на институционалното единство."

Предстои групата да се събере реши: какви да са следващите стъпки.

Хайри Садъков, АПС: "Ние ще приемем мандата, а останалото ще обсъдим с колегите и ще ви кажем какво следва."

ПП-ДБ разчетоха знаците така:

Асен Василев, председател на ПП: "Това е много силен и ясен сигнал от президента срещу Пеевски и Новото начало."

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов написа във фейсбук, че не е изненадан от решението на държавния глава. И допълни, че няма как президентът да даде мандата втори път на ПП-ДБ, с които работи за бъдеща коалиция след изборите, защото вече им даде мандат. Не може на БСП и ИТН, на които го даваше досега, защото са част от сегашното управление. Не може на ДПС, защото и те са част от управлението и ще се компрометира. Не може на "Възраждане", защото ние сме единственият му идеологически противник, пише Костадинов."

Лидерът на ДПС беше лаконичен.

- БНТ: Как разчитате решението на президента Радев да връчи третия мандат на АПС? Делян Пеевски, лидер на ДПС: "Горчиво."

МЕЧ видяха лош знак в решението на президента.

Радостин Василев, председател на МЕЧ: "Tози ход на президента е признак на много лош вкус, защото на хората на Ахмед Доган освен обвинителни актове и на самия Ахмед Доган, нищо друго не трябва да им се връчва."

Антикорупционната комисия също е във фокуса на депутатите. ГЕРБ-СДС внесоха законопроект, с който на практика предлагат правомощията на комисията да бъдат прехвърлени към Сметната палата и ГДБОП. Днес от ПП-ДБ критикуваха ГЕРБ и ДПС.

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "Виждаме, че ГЕРБ са преписали законопроекта на Пеевски. Напомняме им да подпишат искането за оставката на Антон Славчев. Нашият законопроект предвижда една много малка комисийка, която да се занимава с конфликта на интереси и с декларациите, и с превенцията на корупцията. Разследващите функции да минат към следствието." Делян Пеевски, председател на ДПС: "Трябва да бъде тотално закрита тази бухалка. Видяхте срещите - кой къде се вижда пред нея. Ние сме за пълно закриване на тази комисия с никакво пренасяне на никакви функции. Този тумор трябва да бъде изрязан."

ПП-ДБ и днес заявиха,че управляващите планират да оцелеят през изборна измама. И се обявиха срещу сканиращите машини.

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "ЦИК е правил експеримент през 2016г. с това да вкара в машина, която отчита бюлетини скенер и се установява, че ако има прегъване, което пък е задължително за тайната на вота, машината отчита недействителни бюлетини. Всъщност машината отчита повече недействителни, отколкото реално има." Делян Пеевски, председател на ДПС: "Ние сме казали да има машини - сканиращи машини, американски машини. Нека вече, ако това се случи да се види кои са фирмите, които ги произвеждат, за да може да наемем, купим, но да бъде държавата. Не частни фирми. Защото видяхте ала-балата, те сами си я признаха в записите. Ако може да се случи да бъде записано, ако не - да остане по сегашния начин гласуването, което значи с принтерите машините, но като принтери и с хартия. Изборите няма да позволим да се откраднат."

Депутатите дебатираха и предсрочното преустановяване съществуването на Временната комисия за Сорос, но до гласуване така и не се стигна, тъй като пленарното време за днес свърши. Делян Пеевски даде заявка, че ДПС винаги ще работи срещу влиянията на Сорос и ще направи всичко необходимо тези влияния да бъдат разградени.