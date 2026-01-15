БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е възстановено

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Жители на града са готови на протест, ако проблемът със системното спиране на водата не бъде разрешен

След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е възстановено. Три дни екипи на ВиК дружеството работиха денонощно, за да отстранят проблемите от спукан магистрален водопровод, който захранва кварталите във високата част на града. В същото време жители на Асеновград са готови на протест, ако проблемът със системното спиране на водата не бъде разрешен.

Трети ден екипи на ВиК - Асеновград работят по отстраняването на голямата авария на магистрален водопровод, която остави на сухо хиляди домакинства. По обед инсталацията беше свързана, но след като водата е била пусната, тръбата се е пробила отново.

Водоподаването в Асеновград вече е възстановено. Три дни екипи на ВиК дружеството работиха денонощно, за да отстранят аварията от спукан магистрален водопровод, който захранва кварталите във високата част на града. В същото време жители на града са готови на протест, ако проблемът със системното спиране на водата не бъде разрешен.

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
3
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
4
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
5
На заледен участък: Автомобил с летни гуми помете пешеходка в Благоевград
6
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Двама отиват на съд за катастрофата с безнадзорни коне, при която загина 18-годишно момиче
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в Изборния кодекс
