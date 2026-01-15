БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

АПС ще реши на свое заседание какво да прави с третия мандат за съставяне на правителство. Това каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков.

Той благодари на президента за решението да връчи третия проучвателен мандат на АПС и тълкува това като положителна оценка.

"Приемаме връчването на третия мандат на нашата група, като чувствителна оценка на нашите последователни усилия в рамките на 51 НС, за отстояване на принципите на демокрацията на държавността на институционалното единство и сила на държавата и това нещо видяхме, че е оценено, за което благодаря", каза председателят на ПГ на АПС.

„Предстои, имайки предвид спецификата на третия мандат, заседание на парламентарната група и структурите, с които ще обсъдим и ще излезнем с правилното решение за това, което престои“, каза още той.

По-рано днес държавният глава обяви, че ще връчи третия мандат на АПС утре.

#АПС #мандат

Последвайте ни

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
2
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
3
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
4
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
5
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Трамвай блъсна дете в София
6
Трамвай блъсна дете в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Политика

Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента?
Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента?
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Васил Терзиев: В 19 от 24 района проблем с боклука няма Васил Терзиев: В 19 от 24 района проблем с боклука няма
Чете се за: 02:07 мин.
"Величие" искат да се върнат правомощията на президента да назначава служебни кабинети "Величие" искат да се върнат правомощията на президента да назначава служебни кабинети
Чете се за: 02:42 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3% Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
НА ЖИВО: Народното събрание кворум и започна работа НА ЖИВО: Народното събрание кворум и започна работа
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента? Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3% Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в...
Чете се за: 01:57 мин.
Общество
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Авария остави Асеновград 48 часа без вода - каква е причината и...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
В Бургас най-висока е заболяемостта сред децата до 15 години
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ