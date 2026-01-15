Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?

АПС ще реши на свое заседание какво да прави с третия мандат за съставяне на правителство. Това каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков.

Той благодари на президента за решението да връчи третия проучвателен мандат на АПС и тълкува това като положителна оценка.

"Приемаме връчването на третия мандат на нашата група, като чувствителна оценка на нашите последователни усилия в рамките на 51 НС, за отстояване на принципите на демокрацията на държавността на институционалното единство и сила на държавата и това нещо видяхме, че е оценено, за което благодаря", каза председателят на ПГ на АПС. „Предстои, имайки предвид спецификата на третия мандат, заседание на парламентарната група и структурите, с които ще обсъдим и ще излезнем с правилното решение за това, което престои“, каза още той.

По-рано днес държавният глава обяви, че ще връчи третия мандат на АПС утре.