Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък

Държавният глава ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател.

На 16 януари, петък, от 10.00 часа в изпълнение на Конституцията президентът ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател.

Дотук се стигна след като вчера ПП-ДБ получиха и върнаха веднага неизпълнен втория мандат. Според втората политическа сила в това Народно събрание няма възможност да бъде сформирано реформаторско мнозинство.

В началото на седмицата ГЕРБ-СДС също върна нереализиран първия мандат.

Ако и третият опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, държавният глава назначава служебно правителство.

След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.