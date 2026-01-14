ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Голямият въпрос сега е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще направим, заяви президентът Румен Радев

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
И вторият мандат, връчен от президента Румен Радев на втората по численост група в парламента - тази на ПП-ДБ, беше върнат нереализиран. В понеделник неизпълнен мандат върнаха и от ГЕРБ-СДС.

Надежда Йорданова, като кандидат за премиер на ПП-ДБ, веднага върна мандата неизпълнен. Отбеляза, че изпълнява процедурата формално, защото тяхната основна цел е провеждането на честни и демократични избори със 100% машинно гласуване. Президентът Румен Радев посочи, че сега големят въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще направим. Призова политическите сили да приемат законови промени,които да гарантират доверието в изборния процес.

Надежда Йорданова обяви решението на ПП-ДБ за мандата.

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: "Формално да изпълня тази процедура като приема мандата и веднага го върна като неизпълнен."

  • Румен Радев, президент на България: "Съответно следва и аз формално да ви връча мандата."

Според ПП-ДБ в 51-вото Народно събрание няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство.

  • Надежда Йорданова, ПП-ДБ: "Мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотиците хиляди хора по улиците казаха следното: искаме честни избори веднага. Многократно сме отстоявали, че най-добрите, най-прозрачните и безпроблемни избори бяха тогава, когато българите гласуваха 100% с машини, най-бързо отчетеният вот с най-малко нарушения. Ние затова настояваме тази процедура да се върне."

ПП-ДБ имат опасения, че набързо и на тъмно ще се наложат така наречените сканиращи устройства.

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: "Ние няма да позволим това, ще се противопоставяме на всички тези опити да бъде опорочен вотът на българския избирател. Единственият начин да върнем доверието в институциите максимално бързо много хора за излязат да гласуват и да бъдат уверени, че техният вот ще бъде отчетен правилно. С тези аргументи, г-н президент, връщам неизпълнен мандата."

Президентът Радев отново призова за честни избори.

Румен Радев, президент на Република България: "Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим. И аз очаквам ръководители на политически партии не да ми казват кога да насроча изборите, а да проявят политическа инициатива и отговорност да се запознаят с решението на Конституционния съд, което описва само част от безобразията на последните парламентарни избори. Нека се ангажират всички партии в парламента да направят така, че да се повиши доверието в изборния процес. И да предприемат необходимите законови промени."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Пред медиите от ПП-ДБ заявиха, че за новия тип машини, които искат да въведат управляващите досега, няма нито технологично време, нито възможност.

Асен Василев, ПП-ДБ: "ГЕРБ, Новото начало и ИТН искат да се въведат т.нар. броячки за два месеца. Първо трябва да се купят машините, след това трябва да се конфигурират бюлетините, след това трябва да се изтестват, трябва да бъдат сертифицирани 55 дни преди изборите. Това означава, че до 10 февруари ние трябва да сме ги купили, конфигурирали, тествали и сертифицирали тези машини. На всички е ясно, че това няма как да стане, в това число и на партиите, които го предлагат, те затова го предлагат, за да може да се каже махнахме машините, които работят, сложихме уж 100% нови машини-броячки, само че те няма да са готови за изборите и затова ще отидем на 100% хартия, това им е пъкления план."

От ПП-ДБ също смятат, че най-подходящата дата за извънредните парламентарни избори е 29 март .

