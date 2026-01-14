Александър Кръшняк: Изправих се срещу живи легенди в спорта, победих ги и всичко беше като на филм

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Александър Кръшняк, който във вторник постигна най-добро си класиране в старт от Световната купа по алпийски сноуборд, заяви, че е научил много уроци от състезанието. Българският сноубордист достигна до финала в паралелния гигантски слалом в Бад Гащайн, където завърши втори.

"Чувствам се много добре. След седмото ми място в Давос си повярвах, че мога пак да повторя това добро представяне и пак да вляза във финалите. В етапа с елиминациите вчера карах много мотивирано, изправих се срещу живи легенди в спорта, победих ги и всичко беше като на филм. Накрая на награждаването не можех да повярвам, че това ми се случва. Много съм благодарен на екипа, който ме подкрепяше при цялото това преживяване - на старта, на финала", каза той.

"За мен беше голяма чест да се изправя срещу великите имена в спорта. Аз взимам пример от тях от малък. Да ги бия това е сбъдната мечта за мен, но и един голям урок за мен да мога да карам с тях. Много съм радостен, че вчера успях да взема повече такива уроци", добави Кръшняк.

Той призова и зрителите да подкрепят българските сноубордисти по време на стартовете от Световната купа в събота и в неделя в Банско:

"Не се колебайте да дойдете да ни подкрепите в Банско. Ще има хубава музика, хубава атмосфера, елате да ни подкрепите!"

Вижте какво каза Кръшняк във видеото!

#Александър Кръшняк

