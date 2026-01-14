Празник на суджука в несебърското село Кошарица (СНИМКИ)

Празникът на суджука отново събра десетки жители и гости в несебърското село Кошарица.

За 15-а поредна година местни майстори и производители от региона представиха своите домашно приготвени мезета.

След внимателна дегустация журито ще определи суджука с най-добри вкусови качества.

Селският площад се превърна в истинска народна трапеза – с аромат на печена наденица, греяно вино и добро настроение.

Над 100 килограма домашно приготвен суджук, или повече от 1000 порции, както и 120 литра греяно червено вино, ще бъдат раздадени напълно безплатно на всички присъстващи.

Празникът е съпроводен от богата фолклорна програма.