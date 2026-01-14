Празник на суджука в несебърското село Кошарица (СНИМКИ)

Празникът на суджука отново събра десетки жители и гости в несебърското село Кошарица.
За 15-а поредна година местни майстори и производители от региона представиха своите домашно приготвени мезета.
След внимателна дегустация журито ще определи суджука с най-добри вкусови качества.
Селският площад се превърна в истинска народна трапеза – с аромат на печена наденица, греяно вино и добро настроение.
Над 100 килограма домашно приготвен суджук, или повече от 1000 порции, както и 120 литра греяно червено вино, ще бъдат раздадени напълно безплатно на всички присъстващи.
Празникът е съпроводен от богата фолклорна програма.