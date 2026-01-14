БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Празник на суджука в несебърското село Кошарица (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Празникът на суджука отново събра десетки жители и гости в несебърското село Кошарица.

За 15-а поредна година местни майстори и производители от региона представиха своите домашно приготвени мезета.

След внимателна дегустация журито ще определи суджука с най-добри вкусови качества.

Селският площад се превърна в истинска народна трапеза – с аромат на печена наденица, греяно вино и добро настроение.

Над 100 килограма домашно приготвен суджук, или повече от 1000 порции, както и 120 литра греяно червено вино, ще бъдат раздадени напълно безплатно на всички присъстващи.

Празникът е съпроводен от богата фолклорна програма.

# село Кошарица #Празник на суджука

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
2
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Три жени загинаха при пожар в София
3
Три жени загинаха при пожар в София
Застудяване и валежи и сняг от утре
4
Застудяване и валежи и сняг от утре
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
5
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
6
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Регионални

След серия сигнали за нарушения - държавата спря дейността на завод за преработка на дървесина
След серия сигнали за нарушения - държавата спря дейността на завод за преработка на дървесина
Нов софтуер в Сливен отчете над 50 преминавания на червен сигнал в първия ден Нов софтуер в Сливен отчете над 50 преминавания на червен сигнал в първия ден
Чете се за: 01:27 мин.
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
Чете се за: 01:25 мин.
Пострадалият при пожара в ж.к. "Свобода" е транспортиран в "Пирогов" Пострадалият при пожара в ж.к. "Свобода" е транспортиран в "Пирогов"
Чете се за: 00:20 мин.
Ново звено в Пловдив ще работи по сигнали за нередности с еврото Ново звено в Пловдив ще работи по сигнали за нередности с еврото
Чете се за: 00:37 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме? Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Три жени загинаха при пожар в София Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Отиваме на избори" - реакции от кулоарите "Отиваме на избори" - реакции от кулоарите
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Нобелова награда за мир като подарък - Мария Корина Мачадо даде медал на Доналд Тръмп Нобелова награда за мир като подарък - Мария Корина Мачадо даде медал на Доналд Тръмп
Чете се за: 04:45 мин.
Латинска Америка
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем процеса за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Масови проверки на НАП и КЗП: 116 нарушения и глоби за над 100 000...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ