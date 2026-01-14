БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:10 мин.

Пред прага на грипна епидемия ли сме?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
прага грипна епидемия сме
Снимка: БТА
От днес във Варна е обявена грипна епидемия. Това е първата област в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки.

До 20-ти януари учениците във Варна и областта преминават към онлайн обучение.

Според главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев страната ни е на прага на грипна епидемия.

Предвижда се детските ясли и градини във Варна да продължат да работят при засилен медицински контрол, като е забранено смесването на групи. Във всички лечебни заведения ще се носят маски. Спират се всички реимунизации и профилактични прегледи.

Препоръчително е маски да се носят и в градския транспорт, в аптеките и в големите магазини. От здравната инспекция в града поясниха още, че за първи път във Варна има толкова голям пик на заболеваемост. Много са и усложненията от грипа - бронхити и пневмонии. Днес във Варна беше главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, който заяви, че страната ни е на прага на грипна епидемия.

Най-уязвими са възрастните и хронично болните хора.

Доц. Кунчев допълни, че тази година се предава по-лесно и ще засегне повече хора.

доц. д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор: Североизточна България е водеща, Варна. Аз като гледам как вървят данните вероятно да края на седмицата или другата и Силистра, и Добрич ще се присъединят, но високо е нивото и в Бургас, Ямбол и Хасково, а и в Перник и в София област, така че от 3 страни започва и много бързо ще се развие. Всяка година е нов щамът, всяка година е различен. Е, да, може би, тази година е малко по-особен с това, че успя да се измени на 6 места в генетичния му код, което го прави по-различен, нямаме достатъчен обществен имунитет и затова ще засегне повече хора".

Доц. Кунчев откри днес във Варна специализирана лаборатория за изследване на различни патогени и рядко срещани болести. Тя е втората от подобен род в страната след София.

#Доц. Ангел Кунчев #грипна епидемия

Product image
