Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд

Александър Кръшняк завърши на второ място в паралелния слалом в Бад Гащайн (Австрия) от Световната купа по сноуборд. Българският представител отстъпи на Маурицио Бармолини в първия си финал от стартовете за Големия кристален глобус. Кръшняк допусна грешка в стръмната част от трасето и остана на 1.6 секунди след италианеца.

С резултата си българинът загря подобаващо за стартовете в Банско този уикенд.

Кръшняк даде 13-о време в квалификацията по-рано днес, като първият му дуел на 1/8-финалите беше срещу опитния Андреас Промегер от Австрия. След като го преодоля с 33 стотни разлика, за българина предстоеше още по-тежко предизвикателство в лицето на италианеца Арон Марч. Марч водеше с 63 стотни, но отпадна и това позволи на Кръшняк да отиде на полуфинал, където бе отвян най-добрия в квалификацията - Щефан Баумайстер от Германия.

В големия финал Кръшняк не успя да се противопостави на Бормолини и загуби с +1.60 сек разлика. Баумайстер пък не финишира в малкия финал - трети се нареди американецът Коди Уинтърс.

При жените Малена Замфирова отпадна на осминафиналите срещу Цубаки Мики. Българката изостана на 0.22 секунди след японската си съперничка. Замфирова остана на десето място в крайното класиране.

В сряда е отборната надпревара от Световната купа по сноуборд с участието на Малена Замфирова и Тервел Замфиров. След това предстоят и стартовете в Банско на 17 и 18 януари. В тях ще участват 127 състезатели от 20 държави, сред които всички най-големи звезди в паралелните дисциплини.



