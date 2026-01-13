БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта...
Чете се за: 06:42 мин.
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и...
Чете се за: 04:45 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

Двама българи се класираха за финалите в паралелния слалом за Световната купа по сноуборд в Бад Гащайн

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Александър Кръшняк и Малена Замфирова ще представят България в елиминациите.

Александър Кръшняк
Снимка: БГНЕС
Двама българи ще карат във финалите на поредния старт за Световната купа по сноуборд - паралелен слалом в Бад Гащайн, Австрия. След 11-то място в квалификацията при жените, Малена Замфирова ще излезе на осминафиналите срещу Цубаки Мики (Япония), която е шеста в елиминациите. Българката е с време от 1:05.38 минути.

При мъжете българският представител Александър Кръшняк влезе в топ 16 с 13-ти резултат - 59.23 секунди. За място в топ 8 той ще кара срещу Андреас Промегер, Австрия.

Радослав Янков беше първи на синьото трасе (27.97 секунди), но не завърши по червеното. Тервел Замфиров даде шесто време на червеното трасе, но в елиминацията остана 22-ри и не продължава напред. Неговото общо време е 59.99 секунди.

Кристиан Георгиев е 38-и, докато Петър Гергьовски е 47-и, а двамата не успяха да продължат на осминафиналите в състезанието.

Финалната фаза в Бад Гащайн ще се проведе от 19:45 часа българско време.

#Световна купа по сноуборд​

