Малена Замфирова записа 11-о време в квалификацията в Бад Гащайн

Малена Замфирова се класира за елиминациите на паралелния слалом в Бад Гащайн, Австрия, последна спирка преди стартовете от Световната купа в Банско този уикенд.

Замфирова даде 11-о време след двата манша, като кара много силно във втория, където записа трето време - общо 1:05.38, колкото има и десетата Глория Котник от Словения. Замфирова е на +1.68 сек от най-добрата в квалификацията - Мишел Декер от Нидерландия.

Малена ще се изправи на осминафиналите срещу Цубаки Мики от Япония.

Елиминационните битки при дамите стартират в 19:45 часа българско време.