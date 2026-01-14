БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите...
Чете се за: 00:47 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Американски официален представител коментира, че мярката е превантивна

сащ изтеглят персонала ключови военни бази близкия изток
Слушай новината

Съединените щати изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток. Американски официален представител коментира, че мярката е превантивна.

Решението идва часове, след като от Техеран предупредиха, че ще нанесат удари по американски бази, ако САЩ изпълнят заканата си за военна намеса заради протестите в Иран.

Американският президент Доналд Тръмп няколко пъти призова иранските протестиращи да не се отказват и допълни, че "помощта е близо", без да уточнява какво точно има предвид. По последни данни броят на убитите демонстранти в Иран е над 2500 души.

#протестите в Иран #военни бази #САЩ #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
2
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
3
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Две баржи потънаха в Дунав
4
Две баржи потънаха в Дунав
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
5
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?
6
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Близък изток

Протестите в Иран и бъдещето на режима - коментар на проф. Владимир Чуков
Протестите в Иран и бъдещето на режима - коментар на проф. Владимир Чуков
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700 Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:42 мин.
Обявяват управлението на Газа: Николай Младенов застава начело Обявяват управлението на Газа: Николай Младенов застава начело
Чете се за: 00:50 мин.
Системата на привилегированите: Паралелната икономика в Иран Системата на привилегированите: Паралелната икономика в Иран
Чете се за: 03:22 мин.
Протести в Иран: ЕС с нови санкции, Тръмп налага 25% мито Протести в Иран: ЕС с нови санкции, Тръмп налага 25% мито
Чете се за: 01:37 мин.
Тръмп наложи 25% мита на търговските партньори на Иран Тръмп наложи 25% мита на търговските партньори на Иран
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Трамвай блъсна дете в София
Трамвай блъсна дете в София
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР) Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР)
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Студът в Румъния продължава – мъж от град Сибиу отиде на...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ