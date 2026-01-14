САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток

Съединените щати изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток. Американски официален представител коментира, че мярката е превантивна.

Решението идва часове, след като от Техеран предупредиха, че ще нанесат удари по американски бази, ако САЩ изпълнят заканата си за военна намеса заради протестите в Иран.

Американският президент Доналд Тръмп няколко пъти призова иранските протестиращи да не се отказват и допълни, че "помощта е близо", без да уточнява какво точно има предвид. По последни данни броят на убитите демонстранти в Иран е над 2500 души.