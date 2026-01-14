Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ

До часове ще стане ясно бъдещето на Гренландия и на сигурността в района на Арктика. Такива са очакванията от ключовата среща на външните министри на Дания и Гренландия с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио. И днес президентът Тръмп каза, че арктическият остров е важен за националната сигурност на САЩ. Дания обяви, че засилва военното си присъствие в региона.

- Бих искала да му кажа да използва мъдро двете си уши и да говори по-малко. Ние не сме за продан! - Не искаме да сме част от Съединените щати, и те трябва да ни оставят на мира.

Посланията на жителите на Гренландия към Белия дом са конкретни. Отговорът от там - също.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Съединените щати имат нужда от Гренландия за целите на националната сигурност. Тя е жизненоважна за златния купол, който изграждаме. НАТО трябва да ни осигури възможност да я придобием. Ако не го направим, Русия и Китай ще го направят, а това няма да се случи! НАТО ще стане много по-мощен и ефективен с Гренландия в ръцете на Съединените щати."

Интересът на Вашингтон към Гренландия не е от сега, но се засили след операцията по сваляне на Николас Мадуро във Венецуела. Властите в Гренландия и Дания многократно повториха, че островът е суверенна територия. Въпросът е какъв подход са избрали в Белия дом - на компромис или противопоставяне. Казусът с Гренландия е изпитание и за единството на НАТО и е на път да разклати и без това сложните отношения между Съединените щати и Европа.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Първо, Гренландия принадлежи на своя народ. Така че зависи от Дания и Гренландия, и само от тях, да решават по въпроси, които ги засягат. Второ, Гренландия е част от НАТО. И когато говорим за арктическа сигурност, това е една от основите теми за алианса. Знаем, че основната спойка между съюзниците винаги е ясното мото - един за всички, всички за един. Така че НАТО е форумът, където трябва да се защитават различните интереси."

В началото на следващия месец Франция ще отвори консулство в Гренландия. Президентът Еманюел Макрон предупреди преди разговорите във Вашингтон, че ако суверенитет на европейска държава и съюзник е засегнат, това ще повлече безпрецедентни последствия.

Ноа Редингтън, политически анализатор: "Премиерът на Гренландия каза, че ако е принуден да избира между Съединените щати и Дания, изборът ще е Дания. Това е първото и много важно, което Гренландия казва днес."

снимки: БТА

Освен да намерят решение за Гренландия, Европа има нужда от Вашингтон и за да се сложи край на войната в Украйна.