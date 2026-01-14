БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Запази

Какви са настроенията преди срещата и какво е посланието на жителите на Гренландия към Тръмп

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

До часове ще стане ясно бъдещето на Гренландия и на сигурността в района на Арктика. Такива са очакванията от ключовата среща на външните министри на Дания и Гренландия с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио. И днес президентът Тръмп каза, че арктическият остров е важен за националната сигурност на САЩ. Дания обяви, че засилва военното си присъствие в региона.

- Бих искала да му кажа да използва мъдро двете си уши и да говори по-малко. Ние не сме за продан!

- Не искаме да сме част от Съединените щати, и те трябва да ни оставят на мира.

Посланията на жителите на Гренландия към Белия дом са конкретни. Отговорът от там - също.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Съединените щати имат нужда от Гренландия за целите на националната сигурност. Тя е жизненоважна за златния купол, който изграждаме. НАТО трябва да ни осигури възможност да я придобием. Ако не го направим, Русия и Китай ще го направят, а това няма да се случи! НАТО ще стане много по-мощен и ефективен с Гренландия в ръцете на Съединените щати."

Интересът на Вашингтон към Гренландия не е от сега, но се засили след операцията по сваляне на Николас Мадуро във Венецуела. Властите в Гренландия и Дания многократно повториха, че островът е суверенна територия. Въпросът е какъв подход са избрали в Белия дом - на компромис или противопоставяне. Казусът с Гренландия е изпитание и за единството на НАТО и е на път да разклати и без това сложните отношения между Съединените щати и Европа.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Първо, Гренландия принадлежи на своя народ. Така че зависи от Дания и Гренландия, и само от тях, да решават по въпроси, които ги засягат. Второ, Гренландия е част от НАТО. И когато говорим за арктическа сигурност, това е една от основите теми за алианса. Знаем, че основната спойка между съюзниците винаги е ясното мото - един за всички, всички за един. Така че НАТО е форумът, където трябва да се защитават различните интереси."

В началото на следващия месец Франция ще отвори консулство в Гренландия. Президентът Еманюел Макрон предупреди преди разговорите във Вашингтон, че ако суверенитет на европейска държава и съюзник е засегнат, това ще повлече безпрецедентни последствия.

Ноа Редингтън, политически анализатор: "Премиерът на Гренландия каза, че ако е принуден да избира между Съединените щати и Дания, изборът ще е Дания. Това е първото и много важно, което Гренландия казва днес."

снимки: БТА

Освен да намерят решение за Гренландия, Европа има нужда от Вашингтон и за да се сложи край на войната в Украйна.

#Доналд Тръмп #САЩ #Дания #Гренландия

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
2
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
3
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Две баржи потънаха в Дунав
4
Две баржи потънаха в Дунав
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
5
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?
6
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: САЩ и Канада

САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Арестуваха Кийфър Съдърланд за нападение над шофьор на такси Арестуваха Кийфър Съдърланд за нападение над шофьор на такси
Чете се за: 01:15 мин.
Дания засилва военното си присъствие в Гренландия Дания засилва военното си присъствие в Гренландия
Чете се за: 00:50 мин.
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700 Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:42 мин.
Тръмп: Гренландският премиер има проблем Тръмп: Гренландският премиер има проблем
Чете се за: 01:10 мин.
Помощта за Иран е на път, заяви американският президент Доналд Тръмп Помощта за Иран е на път, заяви американският президент Доналд Тръмп
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Трамвай блъсна дете в София
Трамвай блъсна дете в София
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР) Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР)
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Студът в Румъния продължава – мъж от град Сибиу отиде на...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ