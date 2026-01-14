Липсата на бюджет бави плащанията по големи инфраструктурни проекти

България вече изостава с плащанията по големи инфраструктурни проекти заради липсата на държавен бюджет. Това каза вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов. По думите му, до март ще бъде блокирано строителството на основни проекти заради липсата на пари. Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова също изяви съжаление заради случилото се, но обясни че още е рано да се коментира за какво точно няма да стигнат средства. Тя коментира, че предварителните данни по изпълнението на миналогодишният бюджет са по-добри от очакваното.

Работите по над 30 главни жп участъка ще бъдат спрени, обяви вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията в оставка: "В момента няма пари за инвестиции, тоест ние разполагаме с точно толкова средства, с колкото са разполагали миналата година през януари, когато обаче нищо не се е работело. Гроздан Всяка сутрин се боря с това кога къде и кои фирми са казали, че повече няма да продължават да работят."

По думите му, заради липсата на правителство до преди една година има забавени плащания и от 2024 г. Ускоряването на тези проекти, обаче се е оказало напразно.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията в оставка: "Кой ще вдигне отново обектите, цялата тази мобилизация също струва пари, кой ще плати сметките?"



Теменужка Петкова, министър на финансите в оставка: "Има и ограничения в размера на дълга, това разбира се не е добър вариант, но аз се надявам час по-скоро да бъдат проведени избори, България да има редовно правителство."

По думите на Петкова в момента приемането на еврото върви плавно и по план. Днес правителството е отпуснало допълнително 25 млн. евро заем за оборотни средства на пощите, тъй като те обменят между 7 и 8 млн. евро дневно.

Теменужка Петкова, министър на финансите в оставка: "Прогнозните данни показват, че е изключително добро изпълнението на бюджета за 2025 година."

Транспортният министър коментира още, че продължават преговорите с концесионера на летище София, да бъде сключен нов анекс и той да си плати дължимите концесионни такси, които бяха опростени заради ковид кризата.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията в оставка: "Изпратили сме ново писмо от днес, в което предлагаме да се изплати цялата пълна вноска на два пъти."

снимки: БТА

Двамата министри заедно с автора Ненко Атанасов валидираха първата пощенска марка за годината посветена на членството на България в еврозоната.