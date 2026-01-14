БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите...
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
ЗАПАЗЕНИ

"Български пощи" получават допълнителни средства за обмяна на левове в евро

от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
български пощи временно преустановява приемането пратки ливан
Правителството отпусна допълнителни 25 млн. евро на "Български пощи" ЕАД под формата на оборотен кредит. Средствата са, за да се осигури обмяната на левове в евро в пощенските станции и да се отговори на значителния интерес към обмяна в тези обекти.

Само за първата седмица в мрежата на "Български пощи" са обменени приблизително 30 млн. лева и са получени заявки за още почти 26 млн. лева. Разчетите на база на фактическите заявки над 1 000 до 10 000 лв. до момента показват, че е необходимо второ допълнително финансиране за оборотни средства за безпрепятствено извършване на услугата.

Възмездната финансова помощ, предоставена на дружеството, ще бъде възстановена по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията в срок до 30 септември 2026 г.

#левове в евро #обмяна на валута #обмяна на левове #"Български пощи" #новини в Метрото

