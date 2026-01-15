БНТ
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
11:07, 15.01.2026
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
09:58, 15.01.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
09:31, 15.01.2026
Чете се за: 01:57 мин.
Спортни новини 15.01.14 г., 12:25 ч.
от
БНТ
12:25, 15.01.2026
Спорт
12:18, 15.01.2026
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
12:04, 15.01.2026
Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента?
11:41, 15.01.2026
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
09:15, 15.01.2026
Подценяването на условията и надценяването на възможностите са...
08:59, 15.01.2026
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в...
08:28, 15.01.2026
Магията оживява - светлинно шоу посветено на "Хари Потър"...
08:22, 15.01.2026
Румен Христов: Има добронамереност от всички, да търсим пътя за...
ТОП 24
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
4
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
5
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
6
Трамвай блъсна дете в София
Най-четени
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Мистерия в небето над Северозападна България
Водещи новини
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
11:06, 15.01.2026
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
12:27, 15.01.2026
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
09:42, 15.01.2026
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
11:41, 15.01.2026
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Първи продажби на венецуелски петрол - Доналд Тръмп ще се срещне с...
11:21, 15.01.2026
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента?
12:04, 15.01.2026
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
12:18, 15.01.2026
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в...
08:59, 15.01.2026
Чете се за: 01:57 мин.
Общество
