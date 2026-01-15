БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 15.01.14 г., 12:25 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини 150114 1225
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
4
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
5
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Трамвай блъсна дете в София
6
Трамвай блъсна дете в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 15.01.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 15.01.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 14.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 14.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 14.01.14 г., 12:25 ч. Спортни новини 14.01.14 г., 12:25 ч.
Спортни новини 14.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 14.01.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 13.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 13.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 13.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 13.01.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3% Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Първи продажби на венецуелски петрол - Доналд Тръмп ще се срещне с...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в...
Чете се за: 01:57 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ