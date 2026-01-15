Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото

НАП продължава проверките в търговски обекти и услуги в цялата страна след въвеждането на еврото. До 11 януари са инспектирани над 1500 обекта, като са установени 116 нарушения.

Анна Митова - директор Дирекция "Комуникации" - НАП: "От началото на годината до 11 януари сме проверили над 1500 търговски обекти и обекти, които предоставят различни видове услуги. Установените нарушения към момента са 116. За 12 от тях са издадени наказателни постановления, те са на стойност малко над 15 500 евро. В тези 116 нарушения до 11 януари са основно в секторите с услугите. Това са фризьорски и козметични салони, паркинги, гаражи, фитнеси и тн."

Тя уточни, се постъпилите сигнали в НАП са над 1300, като от агенцията наблюдават поведението на търговските в различните сектори. Освен по сигнали правят и тематични проверки. Митова даде за пример, че от началото на годината са проверени над 500 салона за красота. Проверените паркинги са 150, а броят на инспектираните фитнеси е над 200.

