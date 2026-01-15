След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"

52-годишният мъж със свръхтегло, настанен в "Пирогов", почина, научи БНТ. Той беше приет в лечебното заведение по спешност на 9 януари.

Освен че беше с тегло над 200 килограма, пациентът беше с извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.

Екипи от няколко структури обединиха усилия, за да постигнат комплексно овладяване на състоянието и стабилизиране на пациента.

Мъжът беше настанен с помощта на няколко служители на МВР, санитари и лекари от няколко отделения. Той е работил като IT специалист, от 16 години бил с тежко затлъстяване и последвали други заболявания. От години е бил напълно неподвижен.