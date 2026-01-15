Авария остави Асеновград 48 часа без вода - каква е причината и кога ще бъде възстановено водоподаването?

Недоволство сред жителите в Асеновград заради голяма водопроводна авария, която ги остави отново без вода. Проблемите с водоподаването в града са системни. Каква е причината и какви мерки ще предприеме местната власт и ВиК дружеството?

Все още не е възстановено водоподаването в града. Повече от 48 часа пет квартала от Асеновград останаха без вода, заради голяма авария.

Според жителите на града проблемът е системен.

Димитър Бабреков: „Живея в един от кварталите, в които няма вода и съм засегнат. На място установихме, че е спукан магистралния водопровод, който захранва голяма част от града. Проблемът е че, той се спука под една сграда, която вече е построена, която има всички разрешителни да бъде построена и е била построена със знанието на отговорните за това. Стана прехвърляне на топката през последните два дни. Потърпевши са гражданите, които останаха без вода последните два дни.“ Петя Пиляфова: „Това не е единичен случай. Поне веднъж на две седмици нямаме вода в квартала по няколко часа. За да се случи този инцидент, някой е дал разрешително....Справям се с бутилки с вода - имам две малки деца. Не е нормално в 21 век да живеем по този начин.“

От ВиК – Пловдив посочват, че дружеството не издава разрешителни за строеж.

Инж. Йордан Чемишов, главен инженер на ВиК – Пловдив: „Водопроводът е строен преди 60–70 години, той е доста стар и амортизиран. Дали проблемът е, че в непосредствена близост се строят жилищни сгради, не мога да кажа, но съвмстно с админситрцията на града търсим вариант за изместването на водопровода.“

Междувременно от община Асеновград обявиха, че започва проверка на цялата документация и случаят ще бъде предаден на прокуратурата.

инж.Стоян Димитров, зам. -кмет на община Асеновград с ресор „Строителство“: „ През 2001 година в Община Асеновград е разработен ПУП за цялата зона, тогава водопроводът е отразен в улично платно. Общината работи с тези документи. Затова смятаме, че общината не може да бъде обвинявана и носи вина. Тези документи ще ги предоставим на прокуратурата с искане за разследване.“

От ВиК обясниха, че е необходима цялостна подмяна на водопровода, за която трябва да се търсят средства.

Очакванията са водоподаването да бъде възстановено в рамките на днешния ден.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева.