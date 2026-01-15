Иран затвори въздушното си пространство - Тръмп отрича екзекуции на протестиращи

Иран затвори въздушното си пространство за часове. Разрешено беше навлизането единствено на самолети, извършващи полети от и до Ислямската република.

Мярката идва часове, след като САЩ и Великобритания обявиха, че изтеглят част от персонала си във военни бази в Близкия изток.

Причината - заплаха на Техеран, че ще отвърне със сила на евентуални американски удари. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че властите нямат никакво намерение да екзекутират протестиращи.

Доналд Тръмп също коментира, че по думи му "достоверен източник" го е информирал, че ситуацията в Иран се нормализира и насилието над протестиращи е спряло.

Базирана в Осло правозащитна организация твърди, че жертвите на иранските протести са над 3000. Арестуваните са поне 10 000.