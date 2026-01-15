БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

СОС изслушва кмета Васил Терзиев за кризата с боклука в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Кметът на София ще предостави информация относно текущото състояние на сметосъбирането

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На днешното заседание на Столичния общински съвет ще бъде изслушан кметът Васил Терзиев по темата за кризата с боклука. Въпреки обещанията, че ситуацията се нормализира, сигналите за преливащи кофи не спират.

Кметът на София ще предостави информация относно текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столичната община.

Васил Терзиев ще разясни също какви са действащите договори с фирмите по почистването.

Столичният кмет ще представи и плана за действие за преодоляване на възникналата ситуация.

#кметът Васил Терзиев #кризата с боклука #София #изслушване #СОС

Последвайте ни

ТОП 24

Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
1
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
2
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
3
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
4
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
5
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
6
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Регионални

Разследват смъртта на седем лешояда в Котленския балкан
Разследват смъртта на седем лешояда в Котленския балкан
Няма замърсяване на въздуха след пожара в Троян Няма замърсяване на въздуха след пожара в Троян
Чете се за: 01:17 мин.
Пожар в Пловдив, огнеборци спасиха възрастно семейство Пожар в Пловдив, огнеборци спасиха възрастно семейство
Чете се за: 00:25 мин.
Глоби за над 20 000 лева наложиха инпектори от НАП - Русе при проверки за необосновано завишени цени Глоби за над 20 000 лева наложиха инпектори от НАП - Русе при проверки за необосновано завишени цени
Чете се за: 01:57 мин.
Авария в Асеновград остави половината град без вода Авария в Асеновград остави половината град без вода
Чете се за: 02:42 мин.
Евакуираха жилищна сграда в Бургас заради пожар Евакуираха жилищна сграда в Бургас заради пожар
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Парламентарна рулетка: Президентът решава на кого да връчи третия мандат за кабинет
Парламентарна рулетка: Президентът решава на кого да връчи третия...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
СОС изслушва кмета Васил Терзиев за кризата с боклука в София СОС изслушва кмета Васил Терзиев за кризата с боклука в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Иран затвори въздушното си пространство - Тръмп отрича екзекуции на протестиращи Иран затвори въздушното си пространство - Тръмп отрича екзекуции на протестиращи
Чете се за: 01:05 мин.
Близък изток
Предимно слънчево време днес, но отново идва студ Предимно слънчево време днес, но отново идва студ
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Нова стрелба в Минеаполис
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Продължават проверките на НАП и КЗК - следи се за необосновано...
Чете се за: 00:27 мин.
Икономика
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ