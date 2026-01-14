БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Разследват смъртта на седем лешояда в Котленския балкан

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Предполага се, че отровата е използвана за примамка на чакали и вълци от местни животновъди

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Шест черни лешояда и един белоглав са жертвите до днес на отровна примка, заложена от неизвестен извършител в землището на село Тича в Котленския балкан. Убитите птици са застрашен вид и еколозите от близо 30 години правят опити да върнат вида в дивата природа. По случая се води разследване, но еколози коментираха, че в България няма нито един случай на повдигнато обвинение или на осъден за отравяне на диви животни или птици. Три от убитите от отровата птици са дарени на страната ни от Испания за целите на завръщането на вида в българската дива природа. Предполага се, че отровата е използвана за примамка на чакали и вълци от местни животновъди.

Според еколозите отравяне и незаконен отстрел на диви животни се прави в цяла Европа, но - за разлика от тук, разследващите там винаги успяват да достигнат до извършителите.

Ивелин Иванов, "Зелени Балкани": "Разликите между другите места и България е, че там отровителите лежат в затвора, а тук в България няма нито един случай, в който да се е стигнало до повдигане на обвинение на заподозрян човек."

Случаят в землището на село Тича е втори за четири години.

Ивелин Иванов, "Зелени Балкани": "Разликата от предния път от преди четири години е, че този път е край друга ферма на един и същ собственик."

И използваната отрова е друга - тя действа бавно, а маркираните с GPS птици не умират веднага до примамката, което забавя еколозите да предотвратят смъртта на повече лешояди.

Ивелин Иванов, "Зелени Балкани": "Т.е. птиците са яли от примамката три четири дни и умират последователно 3 - 4 - 5 дни след това. И не умират на мястото на престъплението, на примамката, а умират на километри от там. Обикновено край гнездата си или на местата, където нощуват."

Такъв е случаят с последната намерена край гнездото им двойка черни лешояди.

Емилиян Стойнов, Фонд за дивата флора и фауна: "Даже две двойки всъщност. Едната двойка я намерихме първо преди два дни, а сега, вчера се намери и втората двойка. Новосформирани двойки, на които се разчиташе, че ще увеличат популацията."

Еколозите не изключват да бъдат намерени още мъртви птици, които са без проследяващи устройства. Но се надяват да не бъде убита цялата локална популация в Котленския балкан заради частни интереси и чувство за безнаказаност.

#отровени лешояди #Котел #еколози

