БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В четвъртък ще има много слънчеви часове, но идва и ново понижение на температурите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През следващите дни с ориентиране и усилване на вятъра от североизток ще прониква студен въздух и температурите ще се понижават. Ще има и валежи, предимно слаби и от дъжд, и от сняг.

Но преди това и утре ще има много слънчеви часове. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, по-ниски в местата със снежна покривка.

Сутринта главно по поречието на Дунав видимостта временно ще е намалена. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 8 и 13 градуса. По-ниски ще останат в североизточните райони. По Черноморието ще бъдат между 7 и 12 градуса.

По Северното крайбрежие утре облачността ще се задържи значителна, докато над Южното ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който около обяд ще се ориентира от запад-северозапад.

В планините ще бъдат предимно слънчево, но по високите части преди обяд ще е мъгливо. Ще духа умерен временно силен северозападен вятър.

На Балканите ще продължи да се затопля, но облачността над северните райони и по западното крайбрежие на полуострова ще бъде значителна, почти без валежи. Дъжд ще превалява утре на британските острови и във Франция, а повече като количество ще са валежите в Португалия. Краткотраен дъжд ще превали и в Северна Италия.

У нас в петък облачността над цялата страна ще се увеличи и на места главно в Северна България ще има слаби валежи от сняг, а в Източна България - от начало от дъжд, който със застудяването ще премина в сняг. В източните райони ще има условия и за поледици.

През почивните дни и в началото на новата седмица ще се задържи облачно, но само на отделни места ще има слаби валежи от сняг. В понеделник вятърът в Източна България ще се усили. Температурите ще се понижават и най-ниски ще бъдат в неделя и в понеделник. Минималните от минус 12 - минус 13 градуса в североизточните райони до около нулата в крайните южни райони от страната, а и максималните в по-голямата част от страната ще остават под нулата.

#прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
1
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
2
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
3
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
4
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
5
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на...
НАП представя сроковете за деклариране на доходите за 2025 г.
6
НАП представя сроковете за деклариране на доходите за 2025 г.

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Времето

Затоплянето продължава, отново сняг през почивните дни
Затоплянето продължава, отново сняг през почивните дни
Временно затопляне до края на работната седмица Временно затопляне до края на работната седмица
Чете се за: 02:27 мин.
Значителна облачност в сряда, но с по-високи температури Значителна облачност в сряда, но с по-високи температури
Чете се за: 02:35 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА) Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
Чете се за: 00:57 мин.
След мразовитото утро – затопляне с максимални температури до 5° следобед След мразовитото утро – затопляне с максимални температури до 5° следобед
Чете се за: 02:05 мин.
Мразовито утро и във вторник Мразовито утро и във вторник
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Провал на заседанието на правната комисия за промените в Изборния кодекс Провал на заседанието на правната комисия за промените в Изборния кодекс
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
НАП напомня: Попълваме данъчните декларации в лева, но плащаме в евро
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ