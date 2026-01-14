В четвъртък ще има много слънчеви часове, но идва и ново понижение на температурите

През следващите дни с ориентиране и усилване на вятъра от североизток ще прониква студен въздух и температурите ще се понижават. Ще има и валежи, предимно слаби и от дъжд, и от сняг.

Но преди това и утре ще има много слънчеви часове. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, по-ниски в местата със снежна покривка.

Сутринта главно по поречието на Дунав видимостта временно ще е намалена. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 8 и 13 градуса. По-ниски ще останат в североизточните райони. По Черноморието ще бъдат между 7 и 12 градуса.

По Северното крайбрежие утре облачността ще се задържи значителна, докато над Южното ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който около обяд ще се ориентира от запад-северозапад.

В планините ще бъдат предимно слънчево, но по високите части преди обяд ще е мъгливо. Ще духа умерен временно силен северозападен вятър.

На Балканите ще продължи да се затопля, но облачността над северните райони и по западното крайбрежие на полуострова ще бъде значителна, почти без валежи. Дъжд ще превалява утре на британските острови и във Франция, а повече като количество ще са валежите в Португалия. Краткотраен дъжд ще превали и в Северна Италия.

У нас в петък облачността над цялата страна ще се увеличи и на места главно в Северна България ще има слаби валежи от сняг, а в Източна България - от начало от дъжд, който със застудяването ще премина в сняг. В източните райони ще има условия и за поледици.

През почивните дни и в началото на новата седмица ще се задържи облачно, но само на отделни места ще има слаби валежи от сняг. В понеделник вятърът в Източна България ще се усили. Температурите ще се понижават и най-ниски ще бъдат в неделя и в понеделник. Минималните от минус 12 - минус 13 градуса в североизточните райони до около нулата в крайните южни райони от страната, а и максималните в по-голямата част от страната ще остават под нулата.