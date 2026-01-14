БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от...
Чете се за: 02:20 мин.
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Глоби за над 20 000 лева наложиха инпектори от НАП - Русе при проверки за необосновано завишени цени

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Инспекторите от НАП - Русе са направили близо 200 проверки за необосновано завишени цени и други нередности. Съставени са четири наказателни постановления за неоправдано завишаване на цените на хранителни стоки или услуги.

Общата стойност на глобите е за над 20 000 лева.

Едни от най-честите сигнали за завишени цени при хранителните стои има при млечните продукти, като при някои от тях, като заквасената сметана, скокът е над 30%.

Лилия Тентениева, "Връзки с обществеността" в НАП - Русе: "Която е била на цена преди 31 декември 2025-а 3,69 лева, а сега се продава на цена 5 лева."

Според клиентите обаче и при други стоки, като зеленчуците например също се наблюдава повишение.

"Ами вдигат се. Ето едни тиквички са шест лева."

"Много високи, всеки ден вдигат."

От НАП обаче смятат, че повишението на конкретна цена на продукт или услуга не винаги е по вина на търговеца.

Лилия Тентениева, "Връзки с обществеността" в НАП - Русе: "Връщаме се назад във "веригата", защото е възможно стоката да е дошла и до търговеца със завишена цена. Тоест стигаме и до самия производител, за да преценим, дали има обосновано или необосновано повишаване на цената."

Затова и от НАП не бързат с налагането на глоби, преди да санкционират на конкретния обект. Срокът за даване на информация от търговеца и доставчика на услуга, защо дадена стока е с повишена цена е пет работни дни.

#проверки на НАП #Русе

Последвайте ни

ТОП 24

Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
1
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
2
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
4
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
5
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
6
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Регионални

Авария в Асеновград остави половината град без вода
Авария в Асеновград остави половината град без вода
Евакуираха жилищна сграда в Бургас заради пожар Евакуираха жилищна сграда в Бургас заради пожар
Чете се за: 00:42 мин.
По чудо без жертви: Автомобил се качи на тротоар до автобусна спирка в Русе По чудо без жертви: Автомобил се качи на тротоар до автобусна спирка в Русе
Чете се за: 00:37 мин.
На заледен участък: Автомобил с летни гуми помете пешеходка в Благоевград На заледен участък: Автомобил с летни гуми помете пешеходка в Благоевград
Чете се за: 00:52 мин.
Протест в защита на лева и за честни избори се провежда в Бургас Протест в защита на лева и за честни избори се провежда в Бургас
Чете се за: 00:55 мин.
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ) Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Деца гостуваха в БНТ по случай ромската Нова година
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ