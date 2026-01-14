Глоби за над 20 000 лева наложиха инпектори от НАП - Русе при проверки за необосновано завишени цени

Инспекторите от НАП - Русе са направили близо 200 проверки за необосновано завишени цени и други нередности. Съставени са четири наказателни постановления за неоправдано завишаване на цените на хранителни стоки или услуги.

Общата стойност на глобите е за над 20 000 лева.

Едни от най-честите сигнали за завишени цени при хранителните стои има при млечните продукти, като при някои от тях, като заквасената сметана, скокът е над 30%.

Лилия Тентениева, "Връзки с обществеността" в НАП - Русе: "Която е била на цена преди 31 декември 2025-а 3,69 лева, а сега се продава на цена 5 лева."

Според клиентите обаче и при други стоки, като зеленчуците например също се наблюдава повишение.

"Ами вдигат се. Ето едни тиквички са шест лева." "Много високи, всеки ден вдигат."

От НАП обаче смятат, че повишението на конкретна цена на продукт или услуга не винаги е по вина на търговеца.

Лилия Тентениева, "Връзки с обществеността" в НАП - Русе: "Връщаме се назад във "веригата", защото е възможно стоката да е дошла и до търговеца със завишена цена. Тоест стигаме и до самия производител, за да преценим, дали има обосновано или необосновано повишаване на цената."

Затова и от НАП не бързат с налагането на глоби, преди да санкционират на конкретния обект. Срокът за даване на информация от търговеца и доставчика на услуга, защо дадена стока е с повишена цена е пет работни дни.