Авария в Асеновград остави половината град без вода

Втори ден близо 40% от жителите на Асеновград са без вода заради аварията. В района попадат и пет училища и три детски градини, за чиито нужди общината е осигурила необходимите количества вода.

От ВиК са осигурили три водоноски в кварталите без водоподаване. Очаква се тази вечер аварията да бъде отстранена.

Домът на Саид е в квартал без водоподаване и вече втори ден не успява да изкъпе двегодишния си син.

Саид: "Трудно е, и като за хигиена, и за домашни нужди ни трябва водата като цяло, но чакаме." "От вчера нямаме вода, внуците ни са болни, с разстройство, с повръщане и познайте. И съпруга ми."

Аварията е причинена от спукване на 60-годишна етернитова тръба на довеждащ водопровод. А причината, че части от нея се оказват под частни терени, на които вече е изградена къща.

Неджиб Неджиб, собственик на къщата: "На нас никой не ни каза, че има отдолу тръби, след като вземахме разрешение, почнахме да строим, стигнахме до първия, втория етаж вече третия и стана един инцидент тука се спука тръбата."

Преди година в съседния имот също започва строителство, но щом от ВиК виждат, че и там минава водопровод, спират дейностите с помощта на РДНСК и замразяват строежа.

Емурла Емурла, собственик на строежа: "Защото има напорна тръба, която не е отбелязана в кадастъра. И ми дават становище, и разрешение за строеж, абсолютно цялата документация."

От ВиК коментираха, че строителните книжа са одобрявани от предишното ръководство, а в момента се изгражда временна тръба, която да заобиколи частните имоти. От общината заявиха, че строителни линии се предоставят на база устройствения план на града и данните на ВиК.

Стоян Димитров, зам.-кмет Асеновград: "Тези документи всичките ще ги съберем и ще ги предоставим на Районна прокуратура с искане да се направи разследване дали има виновни лица които на база тези документи са нанесли щети."

В общината очакват в най-скоро време изготвения нов проект на ВиК за цялостно преместване на водопровода в трасето на улицата.