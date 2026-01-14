БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от...
Чете се за: 02:20 мин.
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Авария в Асеновград остави половината град без вода

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Втори ден близо 40% от жителите на Асеновград са без вода заради аварията. В района попадат и пет училища и три детски градини, за чиито нужди общината е осигурила необходимите количества вода.

От ВиК са осигурили три водоноски в кварталите без водоподаване. Очаква се тази вечер аварията да бъде отстранена.

Домът на Саид е в квартал без водоподаване и вече втори ден не успява да изкъпе двегодишния си син.

Саид: "Трудно е, и като за хигиена, и за домашни нужди ни трябва водата като цяло, но чакаме."

"От вчера нямаме вода, внуците ни са болни, с разстройство, с повръщане и познайте. И съпруга ми."

Аварията е причинена от спукване на 60-годишна етернитова тръба на довеждащ водопровод. А причината, че части от нея се оказват под частни терени, на които вече е изградена къща.

Неджиб Неджиб, собственик на къщата: "На нас никой не ни каза, че има отдолу тръби, след като вземахме разрешение, почнахме да строим, стигнахме до първия, втория етаж вече третия и стана един инцидент тука се спука тръбата."

Преди година в съседния имот също започва строителство, но щом от ВиК виждат, че и там минава водопровод, спират дейностите с помощта на РДНСК и замразяват строежа.

Емурла Емурла, собственик на строежа: "Защото има напорна тръба, която не е отбелязана в кадастъра. И ми дават становище, и разрешение за строеж, абсолютно цялата документация."

От ВиК коментираха, че строителните книжа са одобрявани от предишното ръководство, а в момента се изгражда временна тръба, която да заобиколи частните имоти. От общината заявиха, че строителни линии се предоставят на база устройствения план на града и данните на ВиК.

Стоян Димитров, зам.-кмет Асеновград: "Тези документи всичките ще ги съберем и ще ги предоставим на Районна прокуратура с искане да се направи разследване дали има виновни лица които на база тези документи са нанесли щети."

В общината очакват в най-скоро време изготвения нов проект на ВиК за цялостно преместване на водопровода в трасето на улицата.

#без вода #Асеновград #авария

Последвайте ни

ТОП 24

Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
1
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
2
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
3
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
4
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
5
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на...
Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау от Световната купа по ски алпийски дисциплини
6
Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау от Световната купа...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Регионални

Глоби за над 20 000 лева наложиха инпектори от НАП - Русе при проверки за необосновано завишени цени
Глоби за над 20 000 лева наложиха инпектори от НАП - Русе при проверки за необосновано завишени цени
Евакуираха жилищна сграда в Бургас заради пожар Евакуираха жилищна сграда в Бургас заради пожар
Чете се за: 00:42 мин.
По чудо без жертви: Автомобил се качи на тротоар до автобусна спирка в Русе По чудо без жертви: Автомобил се качи на тротоар до автобусна спирка в Русе
Чете се за: 00:37 мин.
На заледен участък: Автомобил с летни гуми помете пешеходка в Благоевград На заледен участък: Автомобил с летни гуми помете пешеходка в Благоевград
Чете се за: 00:52 мин.
Протест в защита на лева и за честни избори се провежда в Бургас Протест в защита на лева и за честни избори се провежда в Бургас
Чете се за: 00:55 мин.
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ) Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Деца гостуваха в БНТ по случай ромската Нова година
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ