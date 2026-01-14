Провал на заседанието на правната комисия за промените в Изборния кодекс

Провали се заседанието на правната комисия, която трябваше да обсъди промените в Изборния кодекс. Депутатите удължиха пленарното заседание и така комисиите днес не работиха.

Асен Василев и "Информационно обслужване" влязоха в задочен спор. Лидерът на ПП обяви, че държавното дружество поддържа и конфигурира софтуера на машините за гласуване. От "Информационно обслужване" отговориха, че твърденията на Василев са "манипулативни и неверни".

Повече от два часа експерти, целият ЦИК и журналисти чакаха да започне заседанието на правната комисия, която трябваше да обсъди на първо четене промени в Изборния кодекс предложени от Надежда Йорданова и на второ четене общ законопроект от внесени предложения от "Възраждане", ИТН, БСП, ДП и ПП.

Божидар Божанов, зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ: "Уплашиха се явно от протеста. Позицията на Борисов, след това. Отпадналото заседание, отмененото заседание на правна комисия е само индикация за само едно нещо, че продължава да ги е страх от тези хора тук зад нас."

Във фейсбук профила си, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който също призова да се протестира за честни избори днес, написа, че неговата парламентарна група е удължила работата в пленарна зала, за да няма заседание на правната комисия.

Пак във Фейсбук, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа, че подкрепя предложението за гласуване със сканиращи машини. Ако не могат да бъдат осигурени такива, според него трябва да се запази сегашното гласуване с хартиени бюлетини и машини и промени в Изборния кодекс непосредствено преди изборите да не се правят.

Споровете дали да се гласува само с машините, които вече сме използвали на предишни избори или да се гласува с нови машини, които сканират попълнени хартиени бюлетини се разгорещи още в началото на пленарния ден.

Лидерът на ПП Асен Василев обяви, че със сегашните машини избори са печелили три партии - неговата, ИТН и ГЕРБ и отхвърли възможността с тях вота да се манипулира.

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната": "Шефът на "Информационно обслужване", а знаете, че "Информационно обслужване" се занимава с конфигурацията на машините, с проверката и всички тези неща, които трябва да се случат по Изборен кодекс, не е сменян от времето на второто правителство на ГЕРБ. Така че, ако ГЕРБ мислят, че някой манипулира машините да попитат собствения си кадър, който продължава да е шеф на "Информационно обслужване", дали той нещо манипулира."

Отговорът от "Информационно обслужване" не закъсня. От дружеството определят думите на Асен Василев като "поредните манипулативни и откровени лъжи" и допълват, че никога не им е възлагано и никога не са изпълнявали дейности по конфигуриране на машините за гласуване. Заявяват още, че не им е възлагано и не са извършвали и проверка на машините. И подчертават, че от въвеждането на машинния вот през 2014 година до момента ЦИК е възлагала поддръжката на машините, създаването и поддръжката на софтуера за машинно гласуване на частната компания "Сиела Норма", която е единственият партньор на производителя "Смарматик" за България. А по повод искане за проверка на машините от ЦИК заявиха, че по закон преди всеки избори се извършва удостоверяване на съответствието на машините и софтуера от Министерството на електронното управление, Българския институт по метрология и Българския институт по стандартизация.

В "Още от деня" експерти коментираха, че в решението на Конституционния съд, с което беше частично касиран последния вот и в парламента влезе цяла нова група има много препоръки за законодателни промени.

Цветелина Пенева, член на Обществения съвет на ЦИК: "За съжаление във времето, от което видяхме решението на Конституционния съд до сега нито една политическа партия не направи усилия да се опита да оптимизира изборния процес така, че да се съобрази с препоръките на Конституционния съд на първо място." Александър Андреев, бивш председател на ЦИК: "Много въпроси бяха поставени в рамките на онази работна група, която работи по петте проекта, включени в общия законопроект. В момента, обаче, ние не знаем това, което ще бъде прието в пленарна зала на основата общ доклад на комисия, която кога е заседавала, какво е направила никой в момента не знае и ние очакваме в рамките на утрешния ден, когато се свика комисия да разберем какво ще бъде дискутирано."

Експертите са единни, че промени в Изборния кодекс в 12 без 5 винаги са проблемни.

По темата работиха Иво Никодимов, Вера Александрова, Виктор Борисов