Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и ЦИК заради машините за гласуване

Машините за гласуване предизвикаха задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и ЦИК. По-рано днес лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев напомни, че машините за гласуване са били взети по време на правителството на Бойко Борисов. И призова, aко от ГЕРБ имат съмнения за работата на машините, да попитат шефа на "Информационно обслужване", който е начело на компанията още от времето на ГЕРБ, дали може да се правят манипулации с тях при при гласуването.

Асен Василев, ПГ на ПП-ДБ: "Шефът на "Информационно обслужване", знаете че "Информационно обслужване" се занимава с конфигурацията на машините, с проверката и всички тези неща, които трябва да се случат по Изборен кодекс, не е сменян от времето на второто правителство на ГЕРБ. Така че, ако ГЕРБ мислят, че някой манипулира машините, да попитат собствения си кадър, който продължава да е шеф на "Информационно обслужване", дали той нещо манипулира и дали могат въобще да бъдат манипулирани машините. Така че веднъж завинаги да се спре с тази опорка."

В позиция до медиите от "Информационно обслужване" отхвърлят твърденията на лидера на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, че на компанията е възлагано конфигуриране на машините за гласуване.

От дружеството обясняват, че тези дейности се възлагат от ЦИК на частна фирма. Те напомнят, че от въвеждане на машинния вот у нас техническата поддръжка и функционирането на софтуера е било отговорност на компанията "Сиела Норма". Ангажиментите на "Информационно обслужване" са били организацията и обработката на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетини с резултати от изборите.

ЦИК също излезе с позиция, в която се казва, че подкрепя инициативи, които допринасят за гарантиране на надеждността и сигурността на технологиите в изборния процес, но само при стриктно спазване на законоустановения ред.

От ЦИК допълват, че съответствието на машините и софтуера се удостоверява от компетентните органи преди всеки вот, а партии, коалиции, наблюдатели и НПО-та имат осигурен достъп по закон до процеса, изходния код и документацията.