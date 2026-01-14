НАП напомня: Попълваме данъчните декларации в лева, но плащаме в евро

Данъчните декларации през тази година ще се попълват в левове, но ще се плащат в евро, напомниха от Националната агенция по приходите. До този момент 4000 души са подали своите декларации. Очаква се 85% от всички да бъдат подадени онлайн.

И тази година данъчните декларации на физическите лица с доходи извън трудовите се подават до 30 април.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП: "Декларациите, с които се обявяват пред НАП данни за периода до 31 декември 2025 г. включително - стойностите се посочват в лева, плащанията към нап обаче са единствено в евро."

Декларации трябва да подадат всички хора, които са получили облагаеми доходи извън трудовите си договори.

Галина Иванова, директор на дирекция "Информационен център" в НАП: "Една много често срещана грешка, ако служител или данъкоплатеца има и други възнаграждения каквито и да са те, то задължително средва да бъдат попълнени данни и за трудовия договор."

Непроменени остават данъчните остъпки за родители.

Боряна Георгиева, директо на дирекция "Обслужване" в НАП: "Облекчението е за дете, а не за родител, тъй като някои хора остават с впечателние че всеки родител има право да ползва този размер."

Глобата за неподадена декларация е до 255,65 евро. През тази година в данъчната декларация е включена и още една необлагаема дейност в приложение 13.

Боряна Георгиева, директо на дирекция "Обслужване" в НАП: "Ясно могат да се опишат доходите на лица, които най-разговорно да кажем са давали скрап и са получавали доходи."

В началото на март се очаква да бъде въведени в системата на НАП автоматично попълнените декларации, които трябва само да бъдат потвърдени или коригирани. Хората, които подадат декларация онлайн и платят данъците си до 31 март получават 5% отстъпка, но не повече от 500 лева.