БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от...
Чете се за: 02:20 мин.
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НАП напомня: Попълваме данъчните декларации в лева, но плащаме в евро

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази

Очаква се 85% от всички декларации да бъдат подадени онлайн

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Данъчните декларации през тази година ще се попълват в левове, но ще се плащат в евро, напомниха от Националната агенция по приходите. До този момент 4000 души са подали своите декларации. Очаква се 85% от всички да бъдат подадени онлайн.

И тази година данъчните декларации на физическите лица с доходи извън трудовите се подават до 30 април.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП: "Декларациите, с които се обявяват пред НАП данни за периода до 31 декември 2025 г. включително - стойностите се посочват в лева, плащанията към нап обаче са единствено в евро."

Декларации трябва да подадат всички хора, които са получили облагаеми доходи извън трудовите си договори.

Галина Иванова, директор на дирекция "Информационен център" в НАП: "Една много често срещана грешка, ако служител или данъкоплатеца има и други възнаграждения каквито и да са те, то задължително средва да бъдат попълнени данни и за трудовия договор."

Непроменени остават данъчните остъпки за родители.

Боряна Георгиева, директо на дирекция "Обслужване" в НАП: "Облекчението е за дете, а не за родител, тъй като някои хора остават с впечателние че всеки родител има право да ползва този размер."

Глобата за неподадена декларация е до 255,65 евро. През тази година в данъчната декларация е включена и още една необлагаема дейност в приложение 13.

Боряна Георгиева, директо на дирекция "Обслужване" в НАП: "Ясно могат да се опишат доходите на лица, които най-разговорно да кажем са давали скрап и са получавали доходи."

В началото на март се очаква да бъде въведени в системата на НАП автоматично попълнените декларации, които трябва само да бъдат потвърдени или коригирани. Хората, които подадат декларация онлайн и платят данъците си до 31 март получават 5% отстъпка, но не повече от 500 лева.

#НАП #данъчни декларации #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
1
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
2
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
3
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
4
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
5
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на...
Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау от Световната купа по ски алпийски дисциплини
6
Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау от Световната купа...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Икономика

Нов рекорд в цените на златото
Нов рекорд в цените на златото
БЕХ става акционер в блока "Хан Аспарух" БЕХ става акционер в блока "Хан Аспарух"
Чете се за: 01:27 мин.
"Електрохолд" предупреждава за фалшиви имейли с фактури за електроенергия "Електрохолд" предупреждава за фалшиви имейли с фактури за електроенергия
Чете се за: 01:22 мин.
НАП представя сроковете за деклариране на доходите за 2025 г. НАП представя сроковете за деклариране на доходите за 2025 г.
Чете се за: 00:35 мин.
Хърватия открива директна авиолиния до Ню Йорк Хърватия открива директна авиолиния до Ню Йорк
Чете се за: 01:17 мин.
Близо 65 световни лидери ще участват в срещата на икономическия форум в Давос Близо 65 световни лидери ще участват в срещата на икономическия форум в Давос
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Деца гостуваха в БНТ по случай ромската Нова година
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ