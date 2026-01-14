БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток

Джанан Дурал от Джанан Дурал
По света
Съединените щати и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток, след предупреждение от страна на Техеран, че ще отговорят, ако Доналд Тръмп нареди удари по Иран. В третата седмица от началото на протестите в Ислямската република, информационното затъмнение за реалната ситуация в страната продължава. Противоречива е информацията за броя на жертвите, но официално се съобщава за най-малко 2000. Според правозащитни организации, те вероятно са поне 2600, а може би и в пъти повече.

Военновъздушна база "Ал Удейд" в Катар - най-голямата американска база в Близкия изток, където са разположени над 10 000 войници - първата, за която официално беше потвърдено, че ще бъде евакуирана. Според официални американски представители, мярката е превантивна - в отговор на заплахата на Техеран за ответни удари, ако Съединените щати бомбардират Иран.

Ключови за Съединените щати военни бази има още в Бахрейн, Йордания и други държави от региона. За последно персоналът им беше изтеглен по време на 12-дневната война между Израел и Иран през юни, когато Доналд Тръмп разпореди да бъдат нанесени удари по ирански ядрени съоръжения, а в отговор Ислямската република изстреля ракети срещу американски бази.

Напрежението между Вашингтон и Техеран продължава да се покачва, а през изминалото денонощие Доналд Тръмп призова иранците да продължават да протестират и им обеща, че "помощта е напът".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: Ще предприемем много категорични действия, ако екзекутират протестиращи.

- Каква е крайната ви цел?

- Крайнaта ми цел е да спечеля. Обичам да печеля.

Коментарът му идва след новината, че днес предстои да бъде екзекутиран 26-годишният Ерфан Солтани. Миналата седмица младият мъж е арестуван по време на протест в Карадж, обвинен е в употреба на насилие и осъден на смърт. Семейството му казва, че не е имал право на адвокат, нито възможност да се види с близките си.

Голам-Хосейн Мохсени Ежей, прокурор: "Трябва да действаме бързо срещу нарушителите. Ако не ги накажем сега, а след месец или два, няма да има същия ефект."

Базирана в Съединените щати правозащитна организация разказва историите на част от убитите протестиращи.

Акрам Пиргази - първата жена, за чиято смърт официално беше потвърдено. 40-годишната майка на две деца е застреляна от упор на 7 януари.

Семейството Мансура и Бехрус се намирали пред входа на джамия, когато ги застигнали куршуми.

Ерган Фараджи е сред младежите, дръзнали се се опълчат на режима. Убит е само седмица, след като навършил 18.

Все повече иранци правят опити да избягат в чужбина - кадри от турската граница показват стотици пристигащи.

"Стреляха по хората без причина. Не ги вълнуваше дали има свидетели. Видях телата на 50 - 100 души, бяха струпани на тротоара. В джобовете им звъняха телефони, но вероятно близките им никога няма да разберат какво е станало с тях", разказва избягала иранка.

Оскъдни са кадрите, които ирански протестиращи успяват да разпространят. Тези са заснети във вторник вечерта и показват как силите за сигурност разпръскват със сила демонстранти.

С продължаващата блокада на интернет наративът почти изцяло се контролира от властите в Техеран, а посланието е протестите свършиха, бунтовете са потушени.

#САЩ #Близкия изток #Иран #Великобритания

