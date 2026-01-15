БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Бургас най-висока е заболяемостта сред децата до 15 години

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
В Бургас най-висока е заболяемостта от грип сред децата до 15 години. Това съобщи в "Денят започва" д-р Мирослава Киселкова, директор на Дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ - Бургас.

"Около 10% от учениците отсъстват и около 5% от учителите. Но нямаме данни за нарушен учебен процес към момента", поясни тя.

Градът обаче засега е далеч от обявяване на грипна епидемия, въпреки повишаващия се брой на болни с остри респираторни заболявания и грип. За да бъде обявена грипна епидемия, болните трябва да надхвърлят 236 души на 10 000 население.

"Данните от последната седмица показват, че имаме 356 регистрирани случая на остри респираторни заболявания и грип, като това отговаря на заболяемост около 187 души на 10 000. Проследявайки тенденцията на 7-дневен период, данните показват, че заболяемостта все още в Бургас е под 200 души на 10 000", съобщи д-р Киселкова.

Няма натиск върху здравната система в града, заяви още д-р Мирослава Киселкова. Има свободни детски легла, инфекциозни и терапевтични легла.

