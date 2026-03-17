Катастрофа между тир и лека кола затруднява движението по главния път София - Варна. Инцидентът е станал около 9.20 ч. в района на севлиевското село Богатово. 48-годишен шофьор с лек автомобил предприел неправилно изпреварване и се ударил челно в тир. Той е откаран за преглед в болница, като състоянието му се изяснява.

Взета му е кръвна проба за алкохол и наркотици. Полевите тестове на шофьора на камиона са отрицателни. На място се извършват огледи.

Движението се пренасочва по обходен маршрут през село Буря.