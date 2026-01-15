Васил Терзиев: В 19 от 24 района проблем с боклука няма

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карина Караньотова
У нас
Снимка: Карина Караньотова
В 19 от 24 района проблем с боклука няма. Това каза кметът на София Васил Терзиев и заяви, че "ще се справим!"

Той обясни, че има уверение от "Софекострой", че в "Люлин" и "Красно село" до месец боклукът ще започне да се събира регулярно.

По думите му в "Слатина" и "Подуяне" е увеличена техниката за почистване и работниците.

“Идват избори и темата ще е силно политизирана и София ще се използвана като инструмент за национална кампания на всички. Искрено се надявам държавата да не бъде в ролята на, когато беше по време на транспортната криза и реши да дава помощ без да и бъде искана", каза Терзиев.

Според него отпуснатите средства за транспорта са “мечешка услуга” без да се мисли за дългосрочните последици.

"По-голямата тема е какво правим с хората, които са свикнали никога да не им се казва "не". Това ни е голямата битка, че понякога трябва да казваме "не". Ние отстояваме тези права, защото сме избрани точно за това - да защитаваме по най-добрият начин публичния ресурс. Тук става дума едни 400 милиона отгоре... Това е голямата битка."

Той каза, че тази година няма да има увеличение на такса смет и изрази надежда и през следватщата година също да няма.

