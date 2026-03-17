Пеевски: Сезираме Европейската прокуратура за олигарсите в здравеопазването

Парламентарната група на "ДПС - Ново начало" днес внася сигнал до Европейската прокуратура във връзка с твърдението на служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски, че “eдна шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове, в момента се злоупотребява с Плана за възстановяване и устойчивост”, съобщиха от пресцентъра на партията.
Лидерът на ДПС Делян Пеевски призовава служебният министър Околийски "да назове имената на олигарсите, а не да внася тревога в обществото, боравейки с полуистини и недоизказани обстоятелства, само за да демонстрира някаква съмнителна политическа активност."
"Имената на олигарсите трябва да бъдат назовани и осветени! Подобно негативни явления трябва да бъдат пресрещани с нулева толерантност и нетърпимост, особено когато се касае за толкова чувствителен за обществото сектор като здравеопазването", се посочва в позиция на партията.