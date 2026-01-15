БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента?

Милена Кирова
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Президентът Румен Радев ще връчи утре третия и последен мандат на "Алианса за права и свободи". Партията на Ахмед Доган ще има възможност или да направи опит да посочи кандидат за министър-председател или да върне мандата нереализиран.

Първите два мандата получиха ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, те ги върнаха веднага неизпълнени. БНТ ще излъчва на живо процедурата в президентската институция.

След като ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ върнаха съответно първия и втория мандат за съставяне на правителство, всички бяха в очакване да се разбере какво ще бъде решението на президента Румен Радев относно третия мандат, тъй като, той не се връчва на третата по големина формация в Народното събрание, а на партия или коалиция, посочени от президента. Днес стана ясно президентът Румен Радев е решил да връчи третия мандат за съставяне на правителство на АПС.

Останалите 8 формации в Народното събрание, включително и АПС до този момент се въздържат от коментар. Деветата формация - МЕЧ, направиха коментар, като Радостин Василев критикува действията на държавния глава Румен Радев. Каза, че именно Ахмед Доган и хората около него са натоварени с един негативен знак още от времето на прехода. Посочи още, че според МЕЧ, АПС дори не биха влезли в следващия парламент.

Радостин Василев, лидер на МЕЧ: "Въпреки че е ясно, че мандатът няма да бъде реализиран, този ход на президента е признак на много лош вкус, защото на хората на Ахмед Доган освен обвинителни актове, нищо друго не трябва да им се връчва. Тази партия дори не притежава истинска партия - ПГ им е съставена от две партии, несъществуващи в действителността. Те нямат и електорална тежест, най - вероятно няма да присъстват в следващ парламент."

ГЕРБ-СДС внесоха законопроект, с който на практика предлагат правомощията на антикорупционната комисия да бъдат прехвърлени към Сметната палата и ГДБОП. По-рано От "ДПС - Ново начало" преди време също предложиха свой законопроект, с който иска прехвърляне на правомощията на комисията към Сметната палата и ДАНС. Днес от ПП-ДБ критикуваха ГЕРБ и ДПС и представиха своите идеи за антикорупционната комисия.

Божидар Божанов - съпредседател на Да, България: "Виждаме, че ГЕРБ са преписали законопроекта на Пеевски за закриване на антикорупционната комисия. Това, което могат да направят и трябва да направят - напомняме им да подпишат за оставката на Антон Славчев. Нашият законопроект предвижда една много малка комисийка, която да се занимава с конфликта на интереси и с декларациите, и с превенцията на корупцията.

Разследващите функции да минат към следствието. Много важно - оперативните дела, които в проекта на ГЕРБ просто преминават към ГДБОП, да преминат през една комисия, която да установи има ли компромати, които се използват само за шантаж или има материали, които реално могат да се използват за наказателно преследване."

Лихвата за кредити за студенти пада от 7 на до 3 процента. Това прие НС на две четения и почти без дебат.
Предложението е на БСП. Целта: улеснение на младите хора при получаване на финансово подпомагане за тяхното образование. И още, държавно възстановяване на кредита при раждане на второ дете, което цели да насърчи раждаемостта.

Вижте повече в прякото включване на Милена Кирова

