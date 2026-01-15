Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран

Потушени ли са най-големите антиправителствени протести в Иран от десетилетия и отказал ли се е Доналд Тръмп от заканата си за удари срещу Ислямската република? Американският президент заяви, че разполага с информация, че убийствата на протестиращи са преустановени и засега ситуацията изглежда спокойна. От Техеран също казват, че не планират екзекуции на демонстранти. Въпреки това заради опасения от потенциална ескалация, много държави призоваха гражданите си да напуснат Иран, а въздушното пространство на страната беше затворено за часове.

Евакуирани посолства, призиви на редица държави гражданите им да напуснат страната и продължаващо информационно затъмнение - такава е ситуацията в Иран в разгара на третата седмица от началото на протестите. На фона на нарастващото напрежение между Техеран и Вашингтон, тази нощ в продължение на 5 часа иранското въздушно пространство беше затворено. Много западни авиокомпании обявиха, че променят маршрутите си, за да не прелитат над Ислямската република. И макар част от персонала на американски военни бази в Близкия изток да беше изтеглен превантивно, според Доналд Тръмп ситуацията в Иран се нормализира.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Казаха ни, че убийствата в Иран са преустановени и че няма планове за екзекуции. Знам го от добре информиран източник. Надявам се да е вярно, но кой знае, светът е полудял."

Американският президент допълни, че от Вашингтон продължават да следят ситуацията и всички варианти остават на масата. На въпрос би ли подкрепил Реза Пахлави - синът на последния ирански шах, Тръмп отговори, че "той е свестен човек", но не знае дали би се справил с управлението на Иран.



Противоречива остава информацията за броя на жертвите от започналите в края на декември протести. Според различни правозащитни организации, те са между 2000 и 3000, но не се изключва реалният им брой да е в пъти по-висок.



Според иранския външен министър, убитите са много по-малко от обявеното, а насилието на протестите е подклаждано не от властите, а от демонстрантите.

Абас Аракчи, външен министър на Иран: "Целта им беше една: да има повече жертви. Защо? Защото президентът Тръмп каза, че ако има загинали, ще се намеси. Точно това опитаха да постигнат."

Пред "Фокс нюз" Аракчи каза и че няма да има смъртни присъди за арестувани протестиращи. Светът с тревога следеше съдбата на 26-годишния Ерфан Солтани, чиято екзекуция беше насрочена за вчера.

Абас Аракчи, външен министър на Иран: "Няма такова нещо, не сме планирали никакви обесвания нито днес, нито утре. Уверен съм в това, нямаме подобни планове."

Въпреки това, от Техеран идват и сигнали, че за арестуваните над 10 000 души предстоят съдебни процеси и тежки присъди.



Иранската Революционна гвардия заяви, че е в пълна готовност за сражения, ако се наложи. Командирът на Гвардията отправи предупреждение към Съединените щати и Израел, че всеки удар ще бъде последван от категоричен отговор.