БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Запази

Въздушното пространство на страната беше затворено за часове

Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Снимка: БТА
Слушай новината

Потушени ли са най-големите антиправителствени протести в Иран от десетилетия и отказал ли се е Доналд Тръмп от заканата си за удари срещу Ислямската република? Американският президент заяви, че разполага с информация, че убийствата на протестиращи са преустановени и засега ситуацията изглежда спокойна. От Техеран също казват, че не планират екзекуции на демонстранти. Въпреки това заради опасения от потенциална ескалация, много държави призоваха гражданите си да напуснат Иран, а въздушното пространство на страната беше затворено за часове.

Евакуирани посолства, призиви на редица държави гражданите им да напуснат страната и продължаващо информационно затъмнение - такава е ситуацията в Иран в разгара на третата седмица от началото на протестите. На фона на нарастващото напрежение между Техеран и Вашингтон, тази нощ в продължение на 5 часа иранското въздушно пространство беше затворено. Много западни авиокомпании обявиха, че променят маршрутите си, за да не прелитат над Ислямската република. И макар част от персонала на американски военни бази в Близкия изток да беше изтеглен превантивно, според Доналд Тръмп ситуацията в Иран се нормализира.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Казаха ни, че убийствата в Иран са преустановени и че няма планове за екзекуции. Знам го от добре информиран източник. Надявам се да е вярно, но кой знае, светът е полудял."

Американският президент допълни, че от Вашингтон продължават да следят ситуацията и всички варианти остават на масата. На въпрос би ли подкрепил Реза Пахлави - синът на последния ирански шах, Тръмп отговори, че "той е свестен човек", но не знае дали би се справил с управлението на Иран.


Противоречива остава информацията за броя на жертвите от започналите в края на декември протести. Според различни правозащитни организации, те са между 2000 и 3000, но не се изключва реалният им брой да е в пъти по-висок.

Според иранския външен министър, убитите са много по-малко от обявеното, а насилието на протестите е подклаждано не от властите, а от демонстрантите.

Абас Аракчи, външен министър на Иран: "Целта им беше една: да има повече жертви. Защо? Защото президентът Тръмп каза, че ако има загинали, ще се намеси. Точно това опитаха да постигнат."

Пред "Фокс нюз" Аракчи каза и че няма да има смъртни присъди за арестувани протестиращи. Светът с тревога следеше съдбата на 26-годишния Ерфан Солтани, чиято екзекуция беше насрочена за вчера.

Абас Аракчи, външен министър на Иран: "Няма такова нещо, не сме планирали никакви обесвания нито днес, нито утре. Уверен съм в това, нямаме подобни планове."

Въпреки това, от Техеран идват и сигнали, че за арестуваните над 10 000 души предстоят съдебни процеси и тежки присъди.


Иранската Революционна гвардия заяви, че е в пълна готовност за сражения, ако се наложи. Командирът на Гвардията отправи предупреждение към Съединените щати и Израел, че всеки удар ще бъде последван от категоричен отговор.

#протестите в Иран #САЩ #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
1
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
2
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
4
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
5
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
6
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: По света

Първи продажби на венецуелски петрол - Доналд Тръмп ще се срещне с Мария Корина Мачадо
Първи продажби на венецуелски петрол - Доналд Тръмп ще се срещне с Мария Корина Мачадо
Магията оживява - светлинно шоу посветено на "Хари Потър" в Берлин Магията оживява - светлинно шоу посветено на "Хари Потър" в Берлин
Чете се за: 00:30 мин.
Тръмп за войната в Украйна: Зеленски е резервиран по въпроса за преговорите Тръмп за войната в Украйна: Зеленски е резервиран по въпроса за преговорите
Чете се за: 00:50 мин.
Втората фаза на мирния план за Газа – Николай Младенов лично е подбрал новото ръководство, съобщава Ройтерс Втората фаза на мирния план за Газа – Николай Младенов лично е подбрал новото ръководство, съобщава Ройтерс
Чете се за: 01:27 мин.
Иран затвори въздушното си пространство - Тръмп отрича екзекуции на протестиращи Иран затвори въздушното си пространство - Тръмп отрича екзекуции на протестиращи
Чете се за: 01:05 мин.
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента? Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3% Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото
Чете се за: 01:57 мин.
Общество
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Авария остави Асеновград 48 часа без вода - каква е причината и...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
В Бургас най-висока е заболяемостта сред децата до 15 години
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Иран затвори въздушното си пространство - Тръмп отрича екзекуции на...
Чете се за: 01:05 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ