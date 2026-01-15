Зрелищен гейзер във Варна след голяма ВиК авария

Част от варненския квартал "Бриз" бе наводнен днес. По улиците се стичаха кал и инертни материали. Има и наводнени апартаменти.

Аварията е предизвикана от частна фирма, която при строителни дейности е спукала магистрален водопровод.

Това бе и причината да бликне зрелищен гейзер до строящата се сграда. Снимки и видеа на "фонтана" бяха разпространени и в социалните мрежи.

Екипи на ВиК - Варна работят на място по отстраняване на повредата. Без вода са местностите "Изгрев", "Сотира", "Акчелар", "Св. Никола" и част от кв. "Бриз".

Очаква се водоподаването да бъде възстановено около 22.00 часа тази вечер, съобщава от ВиК - Варна.