Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са...
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Зрелищен гейзер във Варна след голяма ВиК авария

У нас
Наводнен е квартал "Бриз"

Част от варненския квартал "Бриз" бе наводнен днес. По улиците се стичаха кал и инертни материали. Има и наводнени апартаменти.

Аварията е предизвикана от частна фирма, която при строителни дейности е спукала магистрален водопровод.

Това бе и причината да бликне зрелищен гейзер до строящата се сграда. Снимки и видеа на "фонтана" бяха разпространени и в социалните мрежи.

Екипи на ВиК - Варна работят на място по отстраняване на повредата. Без вода са местностите "Изгрев", "Сотира", "Акчелар", "Св. Никола" и част от кв. "Бриз".

Очаква се водоподаването да бъде възстановено около 22.00 часа тази вечер, съобщава от ВиК - Варна.

Веднага след ремонта - нова авария остави Асеновград без вода
Веднага след ремонта - нова авария остави Асеновград без вода
Ограбиха ограбили възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил Ограбиха ограбили възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Чете се за: 01:25 мин.
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се укрива 2 години 7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се укрива 2 години
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени
Чете се за: 00:57 мин.
Пожар край строеж в столицата Пожар край строеж в столицата
Чете се за: 00:30 мин.
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.

Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени
Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Двама са задържани за кражба от апартамент в столичния квартал...
Чете се за: 01:15 мин.
Криминално
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
