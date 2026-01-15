Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени

Млад мъж загина в София, след като хале на автокъща се срути при ремонтни дейности на ул. "Суходолска" в София. Още двама души са извадени из под отломките.

Информацията, с която БНТ разполага до момента, е, че навесът е строен незаконно в последните два дни. Това заявиха от Регионалната дирекция за национален строителен контрол след първоначалната проверка. Не е ясно и кой е поръчал строежа на халето.

инженер Румен Полимеров, "Контрол по строителството" в район "Красна поляна": "Днес и вчера са го правили. Паднало е поради некомпетентна изработка. Сега правим проверки за строителни книжа." "То, че е незаконно, незаконно е. Начинът, по който е изпълнено, е предвещавало да се случи това нещо. Това си е било очаквано да стане. Лошото е, че е взело жертва."

От СДВР заявиха, че това е трудова злополука. Инцидент е станал на ул. "Суходолска". Сигналът към спешна помощ за паднал навес и трима пострадали мъже е подаден в 13.48 ч. Веднага към мястото са изпратени две линейки.

При пристигане на екипите и направата на пълен обем реанимационни действия има починал, който е бил с черепно-мозъчна травма. Един от пострадалите е на 51 години - с травма на крака и кръста, транспортиран във ВМА. Пострадал е и 50-годишен мъж - първо отказал преглед и оставен на място, но по-късно той е потърсил помощ и в транспортиран в "Пирогов".

Екип на БНТ опита да се свърже и със собственика на автокъщата. Той заяви, че не е бил тук по време на инцидента.

Снимки: БНТ