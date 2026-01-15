За първи път в историята на МКС - НАСА върна астронавти заради здравословен проблем

За първи път в 25-годишната история на МКС, НАСА съкрати мисия и върна астронавти няколко седмици предсрочно.



Капсулата "Драгън - Спейс Екс" с четиримата астронавти на борда се приводни в Тихия океан близо до калифорнийския бряг.

Екипажът беше принуден да се върне на Земята заради сериозен здравословен проблем на един от астронавтите. От космическата агенция не съобщават за кой астронавт става дума, нито какъв е здравословният проблем.

Екипажът се състои от двама американци, японец и руснак. Те пристигнаха на МКС през август.