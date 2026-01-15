Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил

След обмяна на 50 000 лева в банков клон крадци откраднаха парите от възрастни хора в Кюстендил.

Сигналът за грабежа е получен от полицията около 17.30 ч. вчера.

След обмяната на валутата в банков клон в Кюстендил, възрастните хора се насочили пеша към търговска верига където пазарували. След това отново пеша тръгнали да се прибират към близкото село Лозно.

На улица в края на града били нападнати от мъж, който издърпал чантата, в която били парите, качил се в автомобил избягал.

След получения сигнал разследващите служители на МВР установили, че извършителите на престъплението са двама братя от друго населено място в Кюстендил. След гонка с полицията единият от тях е заловен, а другият успял да избяга.

От полицията са установили, че мъжът, нападнал възрастните хора, е наблюдавал потърпевшите още от банковия клон, където са обменили парите. Проследил ги, след което ги нападнал.

Той е познат на полицията, криминално проявен.

Парите и съучастника му още се издирват.

По случая е уведомена и Районна прокуратура - Кюстендил.