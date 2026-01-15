Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия

Швеция, Норвегия, Германия, Франция и Нидерландия изпращат свои военни в Гренландия в демонстрация на подкрепа за сигурността на арктическата територия. Решението идва след разговора на външните министри на Дания и Гренладия със Съединените щати, който не успя да откаже американския президент Доналд Тръмп от желанието му да поеме контрола над острова с аргумент националната сигурност на САЩ.

От "Основни разногласия остават" до "Катастрофата беше предотвратена - засега" - датските вестници не могат да преценят повече или по-малко лоши са новините от срещата на външните министри на Дания и Гренладия в Белия дом вчера. Едно е ясно - напредък не беше постигнат. Американският президент Доналд Тръмп продължава да иска острова и не спести критиките си към Дания по отношение на охраната му.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Проблемът е, че Дания не може да направи нищо, ако например Русия или Китай решат да окупират Гренландия. А ние можем да направим много. Видяхте как се справихме с Венецуела. Но по въпроса за отбрана - не можем да разчитаме на Дания. Знаете ли какво казаха - ще разположим още една шейна с кучешки впряг. И все пак - имаме добри отношения с Дания и вярвам, че ще успеем да се разберем."

Дания отговори като обяви засилване на военното си присъствие на острова. Няколко съюзнически държави от НАТО, сред които Швеция, Норвегия, Германия, Франция и Великобритания също започнаха да изпращат малък брой свои военни за участие в разузнавателна група преди по-голямо военно учение в Гренландия с името "Арктическа издръжливост" по-късно през годината. Целта е демонстрация на подкрепа към Копенхаген и Нуук.

Марк Якобсен, преподвател в Кралския датски колеж по отбрана: "Това, което виждаме сега, е, че страните от НАТО се показват като истински приятели. Това не е дейност на НАТО като такава, защото отнема време преди цялата организация да може да се съгласи да направи нещо заедно. Но мисля, че следващите стъпки ще са, че НАТО като организация ще присъства повече в Арктика."

Засега обаче единомислието в Атлантическия пакт е още далече - полският премиер Доналд Туск обяви, че не планира да изпраща военни в Гренландия. Междувременно, от посолството на Русия в Брюксел изразиха "сериозна загриженост" относно засилването на военното присъствие на НАТО на арктическия остров. От там нарекоха планираното учение "мащабен колективен десант" и видяха в него послание за сдържане към Русия и Китай.