БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Запази

Тръмп настоява страната му да поеме контрола над Гренландия заради националната сигурност на САЩ

бъдещето гренландия среща лидери острова дания сащ
Слушай новината

Швеция, Норвегия, Германия, Франция и Нидерландия изпращат свои военни в Гренландия в демонстрация на подкрепа за сигурността на арктическата територия. Решението идва след разговора на външните министри на Дания и Гренладия със Съединените щати, който не успя да откаже американския президент Доналд Тръмп от желанието му да поеме контрола над острова с аргумент националната сигурност на САЩ.

От "Основни разногласия остават" до "Катастрофата беше предотвратена - засега" - датските вестници не могат да преценят повече или по-малко лоши са новините от срещата на външните министри на Дания и Гренладия в Белия дом вчера. Едно е ясно - напредък не беше постигнат. Американският президент Доналд Тръмп продължава да иска острова и не спести критиките си към Дания по отношение на охраната му.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Проблемът е, че Дания не може да направи нищо, ако например Русия или Китай решат да окупират Гренландия. А ние можем да направим много. Видяхте как се справихме с Венецуела. Но по въпроса за отбрана - не можем да разчитаме на Дания. Знаете ли какво казаха - ще разположим още една шейна с кучешки впряг. И все пак - имаме добри отношения с Дания и вярвам, че ще успеем да се разберем."

Дания отговори като обяви засилване на военното си присъствие на острова. Няколко съюзнически държави от НАТО, сред които Швеция, Норвегия, Германия, Франция и Великобритания също започнаха да изпращат малък брой свои военни за участие в разузнавателна група преди по-голямо военно учение в Гренландия с името "Арктическа издръжливост" по-късно през годината. Целта е демонстрация на подкрепа към Копенхаген и Нуук.

Марк Якобсен, преподвател в Кралския датски колеж по отбрана: "Това, което виждаме сега, е, че страните от НАТО се показват като истински приятели. Това не е дейност на НАТО като такава, защото отнема време преди цялата организация да може да се съгласи да направи нещо заедно. Но мисля, че следващите стъпки ще са, че НАТО като организация ще присъства повече в Арктика."

Засега обаче единомислието в Атлантическия пакт е още далече - полският премиер Доналд Туск обяви, че не планира да изпраща военни в Гренландия. Междувременно, от посолството на Русия в Брюксел изразиха "сериозна загриженост" относно засилването на военното присъствие на НАТО на арктическия остров. От там нарекоха планираното учение "мащабен колективен десант" и видяха в него послание за сдържане към Русия и Китай.

#САЩ #Гренландия

Последвайте ни

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
4
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
5
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно...
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
6
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: САЩ и Канада

Тръмп за войната в Украйна: Зеленски е резервиран по въпроса за преговорите
Тръмп за войната в Украйна: Зеленски е резервиран по въпроса за преговорите
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
14878
Чете се за: 01:20 мин.
Нова стрелба в Минеаполис Нова стрелба в Минеаполис
Чете се за: 00:57 мин.
САЩ обяви началото на втората фаза от плана за мир в Газа САЩ обяви началото на втората фаза от плана за мир в Газа
Чете се за: 01:05 мин.
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
5093
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени
Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Двама са задържани за кражба от апартамент в столичния квартал...
Чете се за: 01:15 мин.
Криминално
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ