Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 00:25 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

БНТ публикува официалната си платформа за „Евровизия 2026“

Чете се за: 02:25 мин.
Уебпорталът събира всички детайли относно участници, предавания на живо и гласуване за избор на български изпълнител и песен, които ще представят страната ни в конкурса

БНТ публикува официалната си платформа за „Евровизия 2026“
Слушай новината

Българската национална телевизия публикува официалната си платформа за участието на страната ни в песенния конкурс „Евровизия 2026“ – eurovision2026.bg. Тя събира най-важното относно петнадесетте участници, подробности за формата и провеждането на националната селекция, както и гласуването за избор на изпълнител и песен. Уебпорталът на БНТ ще бъде единственият канал за зрителски вот по време на предаванията на живо по БНТ 1.

В националната селекция за избор на български представител на „Евровизия 2026“ участват: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, DARA, Dara Ekimova, DIA, Elizabet, Innerglow, MONA, Preyah, VALL и Veniamin. В официалната платформа eurovision2026.bg феновете могат да се запознаят с всеки от артистите чрез индивидуалните им профили с биографии и допълнителна информация за тяхното участие.

Изборът на български представител на „Евровизия 2026“ ще премине в два етапа, излъчвани на живо по БНТ 1.

В първия етап – на 24 януари, събота – всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Във втория етап от селекцията – на 31 януари, събота – ще продължат седем артисти, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител. И в двата етапа, гласуването ще се реализира чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през платформата eurovision2026.bg.

В третата, финална фаза на селекцията – през февруари 2026 г. – победителят ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за конкурса „Евровизия 2026“. Песента, която ще представя България във Виена, също ще бъде определена чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през eurovision2026.bg.

