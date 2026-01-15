Володимир Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор на Украйна

Рано тази сутрин в Украйна пристигна управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. В програмата и са включени срещи с президента Володимир Зеленски и други висши представители на държавата. През ноември миналата година МВФ се договори с Киев за четиригодишна кредитна програма на стойност над 8 млрд. долара. Извънредно положение в енергийния сектор обяви Украйна днес, заради продължаващите руски удари, които оставиха хиляди хора без ток и отопление при температури до минус 20 градуса. Пред Ройтерс Доналд Тръмп обвини Украйна, а не Русия за забавянето на преговорите за мир.

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пристигна рано тази сутрин в Киев. От съображения за сигурност подробности за визитата ѝ не се съобщават, но се очакват срещи с президента Володимир Зеленски и висши украински представители. През ноември миналата година Украйна и МВФ постигнаха предварително споразумение по четиригодишна програма за кредитиране на стойност над 8 милиарда долара.

Президентът Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор заради продължаващите руски удари, които оставиха хиляди хора без ток и отопление при температури, падащи до минус 20 градуса. В ексклузивно интервю за Ройтерс Доналд Тръмп обвини Украйна, а не Русия за забавянето на преговорите за мир.

Влак с два вагона e композиран на жп гара в покрайнините на Киев. Дизеловият локомотив работи, докато снегът пада безпощадно. Влакът не отива никъде. Той е спасението в студа за десетки хора.

Алина, жителка на Киев: "Живеем в нова сграда на 17-и етаж, но няма асансьор, ток и вода".

Т.нар. "влакове на непобедимостта" са създадени да осигурят поне основни условия за оцеляване за хората в мразовитата зима и непрестанните руски атаки. В Киев са разположени и палатки, оборудвани с генератори, където гражданите могат да се стоплят с чаша чай и да заредят телефоните си.

Снимки: БТА

Петро Пантелейев, зам.-кмет на Киев: "В резултат на повредите на енергийни съоръжения, взехме решение да изключим отоплителната система в шест хиляди сгради. Направихме аварийно източване на системите при температури от -10 градуса и дори по-ниски. Това са безпрецедентни мерки".

Специалистите определят тази зима като най-тежката от началото на войната по отношение на енерго- и топлоснабдяването.

Олександър Харченко, директор на енергиен изследователски център: "Тактиката е да се нанасят удари по конкретни региони. Засегнати са системи, които осигуряват отоплението за три милиона души".

Приоритет на Украйна са спешни мерки в енергийния сектор, съобщи Володимир Зеленски, критикувайки готовността на Киев да се справи със създалата се ситуация. По думите му, обявеното извънредно положение дава повече възможности за реагиране.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Наредих да бъдат увеличени възможностите за внос на електричество. Киев и другите градове трябва да имат повече пунктове за подпомагане на хората".

Междувременно Доналд Тръмп даде нов сигнал, че е разочарован от украинския лидер. Запитан в интервю за Ройтерс защо Вашингтон все още не е разрешил най-големия сухопътен конфликт в Европа след Втората световна, Тръмп отговори лаконично - "Зеленски".

От Москва побързаха да се съгласят с Тръмп.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Ситуацията се влошава с всеки изминал ден за киевския режим и коридорът за взимане на решения се стеснява за Киев. Отдавна дойде времето Зеленски да поеме отговорност и да вземе подходящо решение. Досега Киев не го е направил".

На фронта Русия обяви, че е поела контрол над повече от 300 квадратни километра украинска територия през първите две седмици на януари. Според Института за изследване на войната обаче руското настъпление се е забавило в края на декември и началото на януари, вероятно поради по-неблагоприятните зимни условия.

