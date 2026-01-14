Разпродадоха за рекордно време билетите за "Евровизия" във Виена

Всичките 90 000 билетите за финала на "Евровизия" във Виена бяха разпродадени за рекордно кратко време, съобщи ДПА, цитирайки организаторите на песенния конкурс.

Билетите за големия финал бяха изчерпани само за 14 минути, докато за всички останали прояви, които са част от конкурса, бяха изкупени в рамките на един час, съобщи Европейският съюз за радио и телевизия (EBU).

Общо девет събития ще се проведат през седмицата преди финала на 16 май, включително две генерални репетиции.

Възможност за закупуване на допълнителни билети ще има в случай, че делегациите на страните участнички не използват напълно своите квоти. Тези билети ще бъдат пуснати на по-късна дата, уточниха от EBU.

"Интересът беше феноменален", се казва в изявление на директора на "Евровизия" Мартин Грийн, цитиран от ДПА.

Още в края на ноември бе обявено, че продажбата на билети за деветте концерта ще започне на 13 януари - ден след жребия, определящ местата на участниците в двата полуфинала. Цените на билетите, по информация от австрийския оператор ORF, са между 15 евро и 360 евро. Най-скъпите от тях дават достъп до зоната пред сцената във вечерта на финала.