БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Разпродадоха за рекордно време билетите за "Евровизия" във Виена

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Още
Запази
показаха дизайна сцената евровизия 2026 виена
Слушай новината

Всичките 90 000 билетите за финала на "Евровизия" във Виена бяха разпродадени за рекордно кратко време, съобщи ДПА, цитирайки организаторите на песенния конкурс.

Билетите за големия финал бяха изчерпани само за 14 минути, докато за всички останали прояви, които са част от конкурса, бяха изкупени в рамките на един час, съобщи Европейският съюз за радио и телевизия (EBU).

Общо девет събития ще се проведат през седмицата преди финала на 16 май, включително две генерални репетиции.

Възможност за закупуване на допълнителни билети ще има в случай, че делегациите на страните участнички не използват напълно своите квоти. Тези билети ще бъдат пуснати на по-късна дата, уточниха от EBU.

"Интересът беше феноменален", се казва в изявление на директора на "Евровизия" Мартин Грийн, цитиран от ДПА.

Още в края на ноември бе обявено, че продажбата на билети за деветте концерта ще започне на 13 януари - ден след жребия, определящ местата на участниците в двата полуфинала. Цените на билетите, по информация от австрийския оператор ORF, са между 15 евро и 360 евро. Най-скъпите от тях дават достъп до зоната пред сцената във вечерта на финала.

#цена на билетите #"Евровизия 2026"

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
2
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а...
Как и кога да използваме имуностимуланти?
3
Как и кога да използваме имуностимуланти?
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
4
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво...
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
5
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
6
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Любопитно

Древен римски дом отваря врати с дистанционни обиколки с екскурзовод (СНИМКИ)
Древен римски дом отваря врати с дистанционни обиколки с екскурзовод (СНИМКИ)
Властите в Судан откриха над 570 ценни антики, откраднати по време на войната Властите в Судан откриха над 570 ценни антики, откраднати по време на войната
Чете се за: 03:07 мин.
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник" Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
Чете се за: 01:47 мин.
На червения килим на "Златен глобус": Звездите избраха черното и блясъка на стария Холивуд (СНИМКИ) На червения килим на "Златен глобус": Звездите избраха черното и блясъка на стария Холивуд (СНИМКИ)
Чете се за: 05:02 мин.
България ще участва на втория полуфинал на "Евровизия" 2026 България ще участва на втория полуфинал на "Евровизия" 2026
Чете се за: 01:05 мин.
Еленче подгони индийски носорог Еленче подгони индийски носорог
9212
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта – с бюлетини и машини или само с машини
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта – с...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Чете се за: 04:45 мин.
България и еврото
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти? Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
"Референдум": Затрудняват ли се българите да плащат с евро?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София предизвика остри политически реакции (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Помощта за Иран е на път, заяви американският президент Доналд Тръмп
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ