Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари

Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от началото на годината. Това съобщи финансовият министър Теменужка Петкова. За целта през следващата седмица ще бъде издадено правителствено решение.

В Закона за приходите и разходите, който е продължение на бюджета за миналата година, беше заложено, че заплатите в бюджетния сектор ще се увеличат с натрупаната годишна инфлация. В текстовете обаче не е указано коя инфлация - тази, изчислена по индекса на потебителските цени, или тази, изчислена чрез хармонизирания индекс на цените, която се използва в ЕС. Ето защо Финансовото министерство трябваше да предложи решение. По думите на финансовия министър е избрано това, което е по-благоприятно за българските граждани.

Годишната инфлация у нас към края на декември е 5%, а тази, изчислена по хармонизирания индекс на цените, е 3,5 на сто. Отделно средногодшната инфлация е 4,6%, а натрупаната за последните три години - 12,3 на сто. В закона се казва, че се взима под внимание натрупаната годишна инфлация.

Асен Василев, председател на ПП-ДБ: "Когато се приемаше текстът, нямаше съгласие между различните парламентарни групи коя - дали хармонизирания или местния инфлационен индекс, да се вземе. За да може все пак да има увеличение, се прие да се направи увеличение с инфлационния индекс като реално преценката е на самото правителство."

Финансовият министър Теменужка Петкова обясни, че е изискана информация днес от Националния статистически институт.

Теменужка Петкова, министър на финансите в оставка: "Правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани и ще индексира еднократно възнагражденията на всички с 5%. Това ще се случи с възнагражденията за февруари по най-бързия начин."

Увеличението ще бъде изчислено индивидуално за всеки в бюджетния сектор, което ще отнеме време. Така януарското увеличение ще бъде платено най-вероятно с месец по-късно.

Теменужка Петкова, министър на финансите в оставка: "Това ще се случи с изплащането на възнагражденията за месец февруари."

Данните на статистиката у нас показват, че цените у нас макар и с малко, са продължавали да растат и през последният месец на миналата година. Месечната инфлация е 0,1%. По-високи са цените в секторите развлечения и култура, транспорт, ресторанти и хотели. Повтиняват облеклото и обувките, както и съобщенията. Храните не са се променяли като стойност.

Снимки: БТА