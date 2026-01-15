Асен Василев: Инфлацията за декември е 5,2%, заплатите в бюджетния сектор трябва да бъдат индексирани

Данните за месечната инфлация за декември показват ръст от 5,2% по националния инфлационен индекс. Това съобщи председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев. По думите му, според разпоредбите в удължителния закон, доходите в бюджетния сектор трябва да бъдат индексирани с натрупаната инфлация към края на годината.

"Това за съжаление е доста високо, тъй като е два пъти по-високо от инфлацията, която аз оставих като финансов министър - 2,3% през април 2024 година", заяви Василев.

Той подчерта, че при тези стойности всички доходи в бюджетния сектор трябва да бъдат индексирани с тези 5,2%, а по-нататъшната политика ще се обсъжда при приемането на бюджета за 2026 година.

По думите на Василев по-високата инфлация се дължи основно на вътрешни фактори.

"Основното, което ако погледнете компонентите на инфлацията, има връзка с драматично увеличение на цените на електроенергията за бита", посочи той. Според него през 2025 година цените на тока са се повишили повече, отколкото през 2022, 2023 и 2024 година взети заедно.

Сред другите фактори той открои поскъпването на водата и увеличението на цените на произведени в България стоки и услуги.

"Дължи се на увеличението основно на произведени в България стоки и услуги, а не на такива, които търгуваме отвън. Ако погледнете всички стокови групи, които влизат отвън, внасяме и имаме активна търговия там, не са мръднали цените. Но за сметка на това цените на стоките и услугите в страната са се вдигнали значително".

На въпрос на БНТ защо в закона не е уточнено коя годишна инфлация ще се прилага – хармонизираната или националната, Асен Василев отговори, че при приемането на текста не е имало съгласие между парламентарните групи.

"Реалната преценка беше оставена на самото правителство, за да може все пак да има увеличение", каза той.

Председателят на "Продължаваме промяната" коментира и политическата ситуация около третия мандат. По думите му връчването му на АПС е "много силен и ясен сигнал от президента срещу Пеевски и Новото начало".