Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
ЗАПАЗЕНИ

Кино легенди отиват на търг: от „Челюсти" до „Междузвездни войни"

Снимка: БТА
Емблематични предмети от едни от най-известните филми в историята на киното излизат на търг в Лос Анджелис. Сред тях са харпунът от хита на Стивън Спилбърг „Челюсти“ и светещата глава на робота C-3PO от „Междузвездни войни: Империята отвръща на удара“.

Общо над 1550 предмета, свързани с филми и телевизия, ще бъдат предложени на търг, а очакваната им обща стойност достига около 9 милиона долара. Събитието се организира от Пропстор и ще се проведе между 25 и 27 март.

Сред най-ценните артикули е главата на C-3PO, която се оценява между 350 000 и 700 000 долара. Харпунът от „Челюсти“, използван от героите Куинт и Мат Хупър, може да бъде продаден за до половин милион долара. На търга ще се появи и въдицата на Куинт – с цена до 150 000 долара.

Феновете на екшъна и фентъзито също ще имат какво да видят – сред лотовете са якето на Арнолд Шварценегер от „Терминатор“, каски от „Гладиатор“ и картата на мародерите от „Хари Потър и затворникът от Азкабан“.

Магическата карта, подарена на Хари от Фред и Джордж Уизли, е оценена между 40 000 и 80 000 долара. Според организаторите тя е един от най-обичаните реквизити от поредицата – изработена ръчно, с много детайли и механизми.

Търгът събира истински парчета от кино историята, а колекционерите и феновете ще имат рядък шанс да притежават легенда от големия екран.

