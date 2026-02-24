Украйна отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия – най-големия конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Въпреки засилените дипломатически усилия през последната година и няколкото кръга преки преговори между Киев и Москва с посредничеството на САЩ, двете страни остават далеч от постигането на мирно споразумение. Засилването на руските удари по енергийната инфраструктура на Украйна направи тази зима най-тежката от началото на конфликта.

На бойното поле Русия все още не е успяла да постигне пълен контрол над Донбас. Съдбата на региона е ключова в преговорите заради настояването на Москва Киев да се оттегли от частите, които все още контролира.