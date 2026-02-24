БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Николай Младенов за...
Чете се за: 13:35 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Украйна отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Украйна отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия – най-големия конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Въпреки засилените дипломатически усилия през последната година и няколкото кръга преки преговори между Киев и Москва с посредничеството на САЩ, двете страни остават далеч от постигането на мирно споразумение. Засилването на руските удари по енергийната инфраструктура на Украйна направи тази зима най-тежката от началото на конфликта.

На бойното поле Русия все още не е успяла да постигне пълен контрол над Донбас. Съдбата на региона е ключова в преговорите заради настояването на Москва Киев да се оттегли от частите, които все още контролира.

Последвайте ни

ТОП 24

Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
1
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
2
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Сергей Игнатов спря изгонването на осем организации от Студентския дом
3
Сергей Игнатов спря изгонването на осем организации от Студентския дом
Облачно и с дъжд ще е времето утре
4
Облачно и с дъжд ще е времето утре
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
5
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на пътя": Жители настояват за основен ремонт на пътя Бургас - Каблешково
6
"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: По света

Проведе се традиционният танц с дракон за Китайската нова година
Проведе се традиционният танц с дракон за Китайската нова година
Хуманоидни роботи в Китай впечатлиха с уменията си Хуманоидни роботи в Китай впечатлиха с уменията си
Чете се за: 00:25 мин.
Буря парализира въздушния транспорт и пътуванията в САЩ Буря парализира въздушния транспорт и пътуванията в САЩ
Чете се за: 00:25 мин.
Новините 24.02.2026 г. Новините 24.02.2026 г.
Чете се за: 03:10 мин.
Италия избира песента си за Евровизия в Сан Ремо Италия избира песента си за Евровизия в Сан Ремо
Чете се за: 02:10 мин.
За финал на Олимпиадата: Една приказка от Доломитите За финал на Олимпиадата: Една приказка от Доломитите
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Политически реакции след смяната на областните управители Политически реакции след смяната на областните управители
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък 4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Показаха за първи път бункера, където Зеленски и кабинетът заседават в първите години от войната с Русия Показаха за първи път бункера, където Зеленски и кабинетът заседават в първите години от войната с Русия
Чете се за: 02:42 мин.
По света
На среща в София: Поклон пред героизма на украинския народ и в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Николай Младенов за предизвикателствата пред...
Чете се за: 13:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ