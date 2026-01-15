Само 46 училища у нас все още нямат никакви правила за телефоните

В почти всички училища в България вече има ограничения за телефоните. По данни на Министерството на образованието и науката (МОН) в 825 училища мобилните телефони се събират преди първия звънец и се връщат след последния час. В 1391 училища има частична забрана – телефоните се оставят в началото на часа, но могат да се ползват в междучасията.

Само 46 училища нямат никакви правила за телефоните. Това означава, че около 98% от училищата вече имат някаква форма на забрана, въпреки че все още няма приет закон.

Приемането на закона на второ четене в ресорната комисия на парламента засега се отлага. От МОН обясняват, че мярката цели училищата да получат подкрепа за по-лесно прилагане на правилата.